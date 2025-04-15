Український фонд стартапів видав $525 000 за результатами трьох Pitch Days. Хто отримав гранти

У межах грантової програми Українського фонду стартапів за підтримки UMAEF відбулися сьомий, восьмий та дев’ятий Pitch Days, за результатами яких журі визначило 15 переможців на загальну суму $525 000. Про це йдеться в пресрелізі фонду.

Деталі

Кожен проєкт отримав фінансування у розмірі $25 000 або $50 000. Кошти сприятимуть реалізації на розвиток проєктів.

Переможці сьомого Pitch Day на стадії pre-seed

Uwell – мобільний додаток з медичною ліцензією, що надає користувачам зручний доступ до медичних послуг. Funely AI — платформа, яка спрощує цифровий маркетинг для малого бізнесу та дозволяє ефективно генерувати лендінги, контент, запускати маркетингові кампанії та обробляти ліди. Hot stock – система автоматизує відстеження товарних запасів в реальному часі, покращує точність обліку запасів і допомагає ефективно керувати асортиментом для роздрібних мереж і електронної торгівлі. Compet AI – сервіс, за допомогою якого в декілька кліків можна отримати швидкий, доступний та корисний аналіз: конкурентів, ринку та цільової аудиторії, зазначивши тільки сайт та гео. Flux HR — це платформа для відео інтервʼю з використанням штучного інтелекту, що автоматизує та пришвидшує процес найму. Інтервʼю виглядає як звичайний відео-дзвінок, процесом якого керує ШІ. Рекрутери можуть створити інтервʼю за три простих кроки, після чого ШІ проводить поведінкові та технічні інтервʼю, як це робить людина. Spry – платформа, яка створює аналітику для календарів на рівні всієї компанії та пропонує додаткові інструменти для покращення процесу комунікації для дзвінків.

Переможці восьмого Pitch Day на стадії seed

Craftruder – розвʼязує проблему високої вартості та тривалості будівництва, пропонуючи інноваційні Крафтові Блоки з нестандартним дизайном, який неможливо відтворити традиційними технологіями. Виготовляється технологією серійного 3D друку та забезпечує довговічність до 100 років. Numo ADHD – програма для підтримки продуктивності та психічного здоров’я для дорослих і підлітків, які мають симптоми Синдрому Дефіциту Уваги та Гіперактивності. Допомагає підвищити продуктивність завдяки ШІ та гейміфікації. StackBob – платформа з унікальним браузером, що дозволяє організаціям керувати доступами та ліцензіями працівників у більше ніж 300,000 програм, без необхідності у придбанні додаткової інфраструктури. Qudi Mask 2 — маска, яка робить самовираження веселішим та простішим, створюючи персоналізований ШІ-аватар у реальному житті. Користувач може створити власне унікальне обличчя. MARV 2EX – система для моніторингу пилу у вологих вибухонебезпечних газах у небезпечних процесах. Встановлюється в потенційно вибухонебезпечних зонах. Patchwork – мобільний додаток для дітей з розладами аутистичного спектру, який допоможе розвивати когнітивні та моторні навички за допомогою адаптованих завдань.

Переможці дев`ятого Pitch Day на стадії pre-seed

Napiy – це інноваційний продукт у сфері food tech. Це швидкий, смачний та доступний замінник харчування. Завдяки простоті приготування та приємному смаку напій завжди стане у пригоді як повноцінний перекус для підзарядки. Svitylo – інтерактивна платформа для студентів-медиків, що пропонує унікальний комплексний підхід до навчання, спрямований на підвищення ефективності підготовки та економію часу. Поєднує інтерактивні матеріали, тести з поясненнями та флеш-карти, що відповідає попиту на сучасні освітні ресурси. Wolk – платформа, яка проводить валідацію кандидатів та первинні співбесіди, знижуючи ризик невдалого найму та пропонує виконавцям доступ до вакансій. У кілька кліків компанії знаходять виконавців у додатку, де ШІ пропонує найкращих кандидатів, скорочуючи витрати на адаптацію.

Контекст

У лютому цього року Український фонд стартапів разом з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund оголосили про перезапуск флагманської програми Фонду. Ініціатива спрямована на активний розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських проєктів. У межах програми планується виділити $2,5 млн на підтримку перспективних українських компаній на стадіях pre-seed та seed.

У липні у межах перших двох Pitch days було підтримано 13 проєктів на суму $500 000. У жовтні 2024-го Фонд видав ще $350 000 за результатами трьох Pitch Days.