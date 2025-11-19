Як Брет Тейлор та Клей Бавор стали мільярдерами. Історія засновників Sierra, вартістю $10 млрд

Бізнес нарікав на проблему з обслуговуванням клієнтів, а двоє зіркових топменеджерів з Кремнієвої долини Брет Тейлор та Клей Бавор взялися її розвʼязати за допомогою ШІ-агентів. Ця ідея вже зробила їх мільярдерами, а їхній стартап Sierra залучив $350 млн у рамках раунду фінансування, що оцінив компанію в $10 млрд.
Брет Тейлор, CEO стартапу Sierra, що оцінюється в $10 млн і розробляє агентів обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, усміхається, дуючи в альпгорн, що розташований перед ним, – горн, завдовжки 3,5 м, виготовлений з секвої.
Спочатку звук виходить нерівним, але зрештою він досягає стійкого і чіткого тону. «Потрібно навчитись дути, як у трубу, – розповідає він пізніше Forbes. – Це настільки незручно і кумедно, що просто ідеально».
Правильна техніка гри на альпгорні, можливо, не є очікуваною темою для розмови з Тейлором, одним з найвідоміших керівників у Кремнієвій долині, який працював у Google (співтворець Google Maps), Facebook (технічний директор), Twitter (голова ради директорів), Salesforce (співвиконавчий директор) і зараз OpenAI (голова ради директорів).
Але сьогодні це – на порядку денному. Тейлор та співзасновник Sierra Клей Бавор (який 18 років працював у Google й очолював напрямок розвитку нових технологій у сфері віртуальної та доповненої реальності), вирішили після створення стартапу у 2023 році, що не хочуть відзначати підписання нових клієнтів традиційним дзвоном у старовинний торговий гонг – як це роблять в інших компаніях у сфері корпоративних технологій.
Натомість вони обрали щось, що відповідало гірській корпоративній ідентичності стартапу. (Вони навіть вказують безплатні уроки гри на альпгорні як офіційну перевагу у вакансіях і, за збігом обставин, придбали інструмент через компанію Sierra Alphorns.)
