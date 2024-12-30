Експортна Академія 2024 від естонського Visionest Institute: Швидкий старт до успіху українського бізнесу на світових ринках

У грудні 2024-го понад 130 українських компаній успішно завершили безкоштовну освітню програму Export Academy 2024 від Visionest Institute – естонського освітнього хабу, що з 2017 року допоміг вже понад 2000 українських бізнесів отримати цінні знання для виходу на міжнародні ринки. У цій статті ми поділимося відгуками учасників та тренерів, з’ясуємо, як інтенсивний формат програми допоміг компаніям і чи має Export Academy майбутнє

З 2017 року Visionest Institute, провідна естонська компанія у сфері навчання та розвитку, впевнено формує нову хвилю українських підприємців, готових підкорювати глобальні ринки. Завдяки низці освітніх ініціатив компанія допомагає масштабувати бізнес і сприяє інтернаціоналізації українських компаній.

Export Academy, одна з найвідоміших програм Visionest Institute, яка здобула європейські нагороди, стала знаковою платформою для українських підприємців. У грудні 2024 року Академія завершила свій третій випуск, демонструючи неймовірну популярність – щороку кількість заявок на участь вражає, адже програма дає реальні інструменти для виходу на міжнародні ринки.

Експортний потенціал України сьогодні перебуває на перетині викликів та можливостей. Export Academy 2024, реалізована за фінансової підтримки Estonian Centre for International Development (ESTDEV) та у партнерстві з Офісом з розвитку підприємництва та експорту й національним проєктом Дія.Бізнес, стала ключем до нових горизонтів для українських компаній. Цьогоріч програма здивувала не лише високим рівнем змісту, а й ефективним інтенсивним форматом, що дав змогу підприємцям отримати максимум за короткий час.

Кожен з трьох випусків Export Academy підтверджує: знання – це нова валюта успіху. Учасники програми не лише розширюють власні можливості, а й задають стандарти для всього українського бізнесу. Читайте більше про особливості та результи Export Academy 2024 у матеріалі нижче.

Експортна Академія 2024: відповідь на виклики сучасності

Сьогодні для багатьох українських компаній експорт стає не лише можливістю, а й необхідністю. У звʼязку з поточними економічними і політичними викликами вихід на міжнародні ринки є пріоритетним напрямом для підприємців. Програма Export Academy 2024 слугує важливим інструментом для тих, хто готовий долати ці виклики. Її унікальність полягає в комплексному підході до навчання, який охоплює весь цикл підготовки до експорту – від оцінки ринку до розробки фінансових моделей та оцінки ризиків.

«Експорт – це довготривалий процес, і дуже важливо на цьому шляху уникати помилок. Цей курс дає чіткий покроковий дороговказ щодо побудови стратегії для виходу на будь-який ринок з будь-яким продуктом», – пояснює Віолетта Лозюк, лід-ментор програми.

Незалежно від того, чи має компанія досвід експорту, чи тільки починає свій шлях, Export Academy 2024 пропонує ефективну стратегію для будь-якої ситуації, забезпечуючи учасників необхідними інструментами та знаннями для успішного просування своїх товарів на міжнародному рівні.

Результати та статистика: ефективність на практиці

Менш ніж за місяць після оголошення набору Export Academy 2024 отримала 365 заявок від підприємців. 80% з них успішно розпочали навчання. За 2,5 місяці інтенсивного навчання понад 130 учасників досягли успіху і отримали сертифікати міжнародного зразка, а також практичні експортні плани для своїх компаній.

Програма включала:

сім навчальних модулів з відеолекціями та додатковими матеріалами,

14 годин онлайн фідбек-сесій,

понад 56 годин самостійної роботи для виконання завдань.

«Ми не просто навчаємо теорії. Ми працюємо над тим, щоб кожен учасник мав чітку стратегію дій для виходу на новий ринок. Цього року ми реалізували формат інтенсивного навчання, який тривав лише 2,5 місяці замість майже року в попередніх випусках. Це був дійсно експеремент, але підхід виявився надзвичайно ефективним, він став ідеальним для сучасних умов, коли час є найціннішим ресурсом», – зазначає Віолетта Лозюк.

Інтенсивний формат курсу дозволив учасникам не лише отримати теоретичні знання, а й негайно застосувати їх у своїх бізнесах. Кожен модуль передбачав створення нового розділу індивідуального експортного плану, що стало важливим інструментом для подальшої роботи. Деякі учасники вже підписали контракти на постачання продукції, і це стало можливим лише за 2,5 місяці.

Ми були вражені результатами. Після кожного модуля отримували більш ніж 100 виконаних завдань. Це найкращий результат за всю історію Академії, навіть коли учасники працювали в екстремальних умовах – під час обстрілів, відсутності електроенергії та інших проблем Сергій Пащуков керівник напрямку освіти Офісу з розвитку підприємництва та експорту та менеджер Експорт Академії з української сторони Visionest Institute

Адаптивність і практичність: ключові чинники успіху

Основним секретом успіху Export Academy 2024 стали адаптивність і практичність навчання. Відеолекції, роздаткові матеріали з шаблонами та кейсами, живі фідбек-сесії – усе це допомогло учасникам не лише освоїти теоретичні знання, а й відразу впровадити їх у свої компанії.

Особливістю програми стало те, що всі навчальні матеріали були подані українською мовою, що значно полегшило процес їхнього засвоєння.

«Завдяки Академії ми побудували чіткий план для нашого бізнесу на майбутнє. Всі матеріали – від аналізу ринків до розробки стратегій – були надзвичайно практичними», – поділилася Яна Микитенко, представниця ПрАТ «Хорольський механічний завод».

«Концентроване та прикладне навчання! Результати значно перевершили мої очікування», – зазначила Юлія Пецко, менеджер TM Demydiviv.

Фідбек-сесії стали важливою частиною програми, оскільки учасники отримували прямий зворотній звʼязок щодо виконаних завдань і вчилися не тільки на своїх помилках, а й на досвіді десятків інших компаній, що значно підвищувало їхню компетентність у сфері експорту.

Ольга Гуртова, тренерка програми, коментує: «Ми, як тренери академії, намагалися надати максимально індивідуальний зворотній зв’язок по виконанню кожної вправи кожного модуля для кожного учасника, щоби якомога більше українських компаній змогли якісніше реалізувати своє бажання вийти на експорт або відкрити для себе новий міжнародний ринок і бути максимально готовими до цього».

«Я отримав важливий зворотній звʼязок по своїй роботі, в результаті вийшов структурований план щодо визначення оптимального ринку та експортної стратегії, аналізу конкурентів та пошуку потенційних партнерів, прорахунку ризиків та ціни продукції для нових ринків. У цілому є розуміння структури складання експортного плану для будь-якого ринку, і це головне», – резюмує навчання Денис Гребеньков, директор та співласник компанії «ОВІН».

Тренери як основа успіху

Програма не була б такою ефективною без професійної команди тренерів. Усі ментори та тренери є випускниками спеціалізованих програм Visionest Institute, що пройшли додаткове навчання з методики викладання від міжнародних експертів.

Ми пишаємося нашими тренерами, які створюють адаптовані до українських реалій курси. Цього року ми зосередилися на максимальній локалізації тренерів, і це був правильний крок Ану-Малл Нааріц генеральна директорка Visionest Institute

Опитування учасників показало високий рівень професіоналізму тренерів, яких оцінили на 4,9 з 5, а навчальні матеріали – на 4,8.

«Велика пошана та вдячність спікерам Export Academy 2024 за професіоналізм та високий рівень навчань. Залучатиму команду компанії «Глобино» до навчання у цій програмі у майбутньому», – резюмує навчання Дмитро Мирошниченко, керівник відділу збуту ТМ Глобино.

Валерія Матвеєва, одна з тренерок Програми, передає думки та емоції всіх тренерів цьогорічної Академії – «Програма Export Academy стала прикладом справжньої синергії між тренерами та учасниками. Працюючи з українськими компаніями, я була вражена їхньою мотивацією, активністю та готовністю занурюватись у процес. Їхнє вміння адаптуватись до викликів і швидко застосовувати отриману інформацію в практичних завданнях заслуговувало на окрему похвалу. Бути тренером у такій програмі – це величезна відповідальність і ще більша гордість за наших підприємців».

Що далі?

Visionest Institute разом з Офісом з розвитку підприємництва та експорту вже планує продовження програми. Наступна Export Academy буде запущена в першому кварталі 2025 року, що дасть змогу ще більшій кількості підприємців отримати якісну освіту та закріпити отримані знання. «Ми зробили ще один крок на шляху інтернаціоналізації українського бізнесу. Попереду багато викликів, але ми завжди будемо поруч. Наші випускники формують потужну спільноту, де є місце підтримки та обміну досвідом. Це важлива частина успіху всіх наших освітніх ініціатив», – резюмує Ану-Малл Нааріц.

Ця програма стала важливим кроком на шляху до успіху українських підприємців на міжнародній арені, і ми впевнені, що вона допоможе сформувати нове покоління лідерів, які готові до глобальних викликів.