Великий бізнес виходить за межі традиційних обов’язків: як працює патронатна служба «Інтерпайп»

Під час війни підтримка військових та ветеранів – обов’язок кожного відповідального бізнесу, вважають в «Інтерпайп» Віктора Пінчука, де власних співробітників у пікселі підтримують із 2014 року. Наразі в компанії вибудували чіткий бізнес-процес, спрямований на комплексну підтримку мобілізованих та демобілізованих працівників, а також родин загиблих, зниклих безвісти та полонених. Налагоджені військові закупівлі, супровід після поранень та під час реабілітації, реінтеграція у цивільне життя, допомога у разі втрати і не тільки

Весь комплекс підтримки реалізовує окремий структурний підрозділ – корпоративна патронатна служба. Під її опікою – понад 1300 людей. «Великий бізнес не обмежується основною діяльністю, ми виходимо за межі традиційних обов’язків в регіоні присутності», – коментує позицію компанії Людмила Новак, директорка з комунікацій та кураторка патронатної служби «Інтерпайп». Детальніше про кейс промислової компанії у матеріалі Forbes BrandVoice.

Як усе починалось

Допомагати мобілізованим працівникам в «Інтерпайп» почали в 2014 році, коли до лав ЗСУ призвали 300 співробітників підприємства. «11 років тому таких слів, як «нічні дрони», «кевларові бронежилети», ми і не чули, не кажучи вже про те, що десь мали це закупити, – згадує Людмила Новак. – Щоб забезпечити мобілізованих працівників всім необхідним, довелось підключати закордонних партнерів, збирати амуніцію та техніку належної якості буквально по крихтах. Бронежилети, наприклад, знайшли у військовому секонд-хенді у Великій Британії».

У 2015-му почали працювати з ветеранами, але оскільки більша частина мобілізованих залишалась у ЗСУ на контрактах, усі питання реінтеграції вдавалося вирішувати в ручному режимі. Потреба в масштабуванні цієї роботи постала на початку повномасштабного вторгнення.

У лютому 2022-го в компанії створили на основі служби з комунікацій Штаб допомоги мобілізованим співробітникам, який мав швидко забезпечити понад 800 мобілізованих співробітників обмундируванням та технікою, яких не вистачало в армії. За три роки кількість мобілізованих збільшилася до 1300, до роботи повернулись 165 ветеранів, 82 бійця загинуло. Функції Штабу весь час розвивались, аби відповідати на поточні потреби військових: додався медичний супровід, юридична та психологічна підтримка, підтримка сімей загиблих, адаптація демобілізованих тощо. Поступово в компанії сформувався окремий підрозділ – корпоративна Патронатна служба.

У лютому 2022-го в компанії створили на основі служби з комунікацій Штаб допомоги мобілізованим співробітникам

Людмила Новак директорка з комунікацій та кураторка патронатної служби Інтерпайп Один із головних принципів, який обрала компанія на початку і притримується дотепер, – допомога має бути адресною. У нас немає сталого, єдиного для всіх «пакету новобранця» або «пакету пораненого» чи будь-якого іншого пакету. Наша допомога – варіативна, залежить від поточних потреб конкретної людини та враховує багато чинників: військову спеціальність, забезпечення частини, стан здоров’я бійця, строк служби, навіть сімейний стан. У кожного співробітника з першого дня мобілізації є персональний координатор, який на зв’язку з бійцем та його родиною і добре розуміє його потреби. Цій людині бійці та їхні рідні дзвонять і коли дронів чи машин не вистачає, і коли керамічні плити потрібні, і у разі поранення, і щоб закон розтлумачили, а іноді й просто помовчати після важкого дня. Читати більше Згорнути

Аби надавати адресну підтримку такій кількості людей, «Інтерпайп» і створив Патронатну службу – окремий структурний підрозділ, в якому працюють штатні фахівці, а робота побудована, як і будь-який інший бізнес-процес у великому бізнесі. За потреби до роботи залучають інші структурні підрозділи компанії з сильною експертизою в конкретному питанні, це можуть бути і логісти, і закупівельники, і юристи, і служба безпеки, і лікарі, і виробничі дільниці, і автотранспортний підрозділ.

«Люди, які організували роботу з підтримки військових у перші дні повномасштабного вторгнення, повернулись до своєї основної діяльності в бізнесі, а в патронатну службу найняли профільних фахівців, двоє з яких наразі – ветерани. Вони посилили накопичену нами за перші роки експертизу. Звісно, ми отримуємо постійний зворотний зв’язок про нашу діяльність і від хлопців, якими опікуємось безпосередньо, і від командування частин. Тому маємо можливість постійно актуалізувати нашу діяльність та працювати максимально ефективно», – говорить Юлія Кишинська, керівниця Патронатної служби «Інтерпайп».

На сьогодні робота Патронатної служби охоплює кілька напрямків: допомогу мобілізованим співробітникам, реінтеграцію ветеранів, а також опіку над родинами загиблих або зниклих безвісти героїв.

Допомога мобілізованим співробітникам

В «Інтерпайпі» працюють 9500 людей. Станом на 1 березня 2025-го у лавах ЗСУ, ТРО та Нацгвардії перебувають 1037 співробітників компанії, які працювали на заводах у Самарі, Дніпрі і Нікополі. «Коли працівник отримує повістку, координатори штабу одразу зв’язуються з ним і дізнаються, яка саме допомога йому необхідна», – ділиться Юлія Кишинська.

За три роки повномасштабної війни координаторки Штабу стали експертками з тактичного взуття, одягу та техніки. Вони сформували власну базу постачальників – кожен товар проходить через систему внутрішнього контролю якості. «Якщо зʼявляється нетиповий запит від бійця, наприклад на специфічну техніку, то ним займається технічний експерт, що входить до складу команди, – каже Людмила Новак. – Також координаторки залучають інших фахівців компанії, які мають експертизу в закупівлі товарів». Окремий напрям роботи – патронування військових частин, у яких служить чимало працівників компанії: на постійній основі Штаб допомагає військовим частинам із купівлею техніки та дронів.

Допомога мобілізованим співробітникам Допомога мобілізованим співробітникам Допомога мобілізованим співробітникам Допомога мобілізованим співробітникам Допомога мобілізованим співробітникам Допомога мобілізованим співробітникам Попередній слайд Наступний слайд

Юридична допомога

Юристи «Інтерпайп» надають супровід співробітникам-військовим, ветеранам та сім’ям загиблих і зниклих безвісти співробітників. Один із розповсюджених запитів, з яким часто доводиться працювати юристам, – зміни статусу військового – неправомірні переведення, накази тощо. Одна з таких ситуацій сталася зі співробітником Євгеном. Після лікування чоловіка перевели в піхоту, хоча за станом здоров’я він не міг там служити. Завдяки правильно підготовленому рапорту переведення вдалося уникнути.

Крім того, фахівці Служби з правових питань розтлумачують зміни законодавства та пояснюють, як вони можуть вплинути на ситуацію конкретного бійця.

Медичний супровід

У разі поранення чи захворювання мобілізовані співробітники «Інтерпайп» також звертаються в Патронатну службу. Координатори передають ліки, медтехніку, організовують консультації цивільних лікарів, дослідження, а в деяких випадках і додатковий догляд у лікарнях та трансфери між лікарнями і частинами.

Медичний супровід «Інтерпайп» Медичний супровід «Інтерпайп» Попередній слайд Наступний слайд

«Кожний ветеран, який працевлаштовується в компанію після демобілізації, проходить поглиблену медичну комісію, додаткове комплексне обстеження за показаннями, лікування та реабілітацію в необхідному обсязі. За потреби за індивідуальним лікувальним планом ексвійськовий отримує коштом компанії необхідні консультації, ліки, лабораторні та інші дослідження, амбулаторне лікування або лікування на денному стаціонарі на базі корпоративної поліклініки чи в інших медичних закладах області, має можливість пройти курси фізичної реабілітації. Також передбачене спілкування з психологом у межах поглибленої медичної комісії та подальша підтримка у разі необхідності. Діє програма медичного страхування», – розповідає Тетяна Каптєлова, директорка корпоративної поліклініки «Інтерпайп».

Тетяна Каптєлова, директорка корпоративної поліклініки «Інтерпайп»

За необхідності ветерани проходять курси реабілітації в Recovery – національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони. У Дніпровському регіоні працює три такі центри, загалом по країні – наразі 16. У кожному центрі діє мультидисциплінарна реабілітаційна команда, встановлено інноваційне обладнання, що суттєво полегшує процеси відновлення, та застосовуються сучасні підходи доказової реабілітації. Корпоративна Патронатна служба «Інтерпайп» фіксувала неодноразові випадки, коли протягом 3–4 тижнів фізіологічний стан військових суттєво прогресував, вони заїжджали до центру на кріслах колісних – виходили власними ногами.

Зокрема, таке лікування пройшов співробітник «Інтерпайп» Олег Гетьман, чий трудовий стаж на заводі налічував 30 років. Із початку великої війни чоловік був стрільцем у штурмовій роті тероборони, а згодом приєднався до ССО «Азов» (згодом 3 ШБР), де отримав звання молодшого сержанта та посаду командира відділення взводу технічного забезпечення. «Під час евакуаційного рейду поблизу Бахмута поруч зі мною вибухнув ворожий снаряд, – згадує Олег. – Через це одну руку довелося до ліктя ампутувати, а на іншу, яка була пробита наскрізь, лікарі планували встановити пластину, але вона несподівано почала зростатися самостійно. Мій лікар сказав, що за його практику це був другий такий випадок». Протягом усього періоду лікування Патронатна служба компанії була на звʼязку з Олегом і надавала йому всебічну підтримку. Саме завдяки сприянню «Інтерпайп» він пройшов реабілітацію в центрі Recovery у Дніпрі.

Олег Гетьман, співробітник «Інтерпайп» (зліва)

Реінтеграція ветеранів

Зараз в «Інтерпайпі» працевлаштовано 165 ветеранів. У компанії діє корпоративна програма реінтеграції ветеранів. Вона охоплює кілька напрямків: комплексний медичний супровід та фізичну реабілітацію, психоемоційну підтримку, підбір робочого місця залежно від поточного фізіологічного стану та юридичну підтримку.

«У промислових компаній немає простих рішень реінтеграції ветеранів з інвалідністю, адже робота в цехах передбачає фізичне навантаження, роботу на висоті, позмінний графік, підвищений рівень шуму тощо. Ми намагаємось працювати адресно з кожною окремою людиною та адаптувати не робоче місце (у більшості випадків це неможливо з об’єктивних причин), а функціональне поле, умови роботи, графік, посаду під кожного окремого ветерана, який готовий до нас повернутись, та разом шукати рішення. Для цього аналізуємо досвід, навички ветерана, його фізичні можливості, з одного боку, та потреби виробництва – з іншого. На перетині прагнемо знайти нове робоче місце», – розповідає Людмила Новак.

Віктор Пелихов до війни був слюсарем-ремонтником на заводі «Інтерпайп» у Нікополі. На передову чоловік потрапив у квітні 2022-го і попри те, що з військового досвіду мав лише строкову службу, разом із побратимами мужньо тримав оборону багатьох населених пунктів Донеччини. «Осколки скинутих боєприпасів перебили мені руки, посікли ноги та потрапили у живіт, – розповідає Віктор. – Довелось пережити кілька операцій, а щоб врятувати кінцівки, на обидві руки мені встановили апарати Єлізарова. Тримати ложку і писати доводилося вчитися заново. Але я нескінченно радий, що завдяки допомозі «Інтерпайп» повернуся до повноцінного життя. І тепер маю не лише врятовані руки, а й роботу, адже у компанії мені підібрали нове місце, що відповідає моїм фізичним можливостям».

Віктор Пелихов до війни був слюсарем-ремонтником на заводі «Інтерпайп» у Нікополі

Ветеран російсько-української війни Володимир Дулісов вже пʼять місяців працює у Патронатній службі «Інтерпайп». «Спочатку я координував мобілізованих працівників: підтримував зв’язок, з’ясовував потреби, забезпечував необхідним, – розповідає Володимир. – Тепер опікуюся ветеранською спільнотою і допомагаю з працевлаштуванням. Хлопцям важливе спілкування, тому організовуємо соціальні заходи – іпотерапію, арттерапію, де вони збираються з родинами. Після демобілізації людина не повинна залишатися наодинці. Я сам це відчув, коли отримав документи, потиск руки – і все. Тому підтримка великих компаній для ветеранів справді безцінна».

Володимир Дулісов працює у Патронатній службі «Інтерпайп»

Кожному демобілізованому в «Інтерпайп» надають всебічну психологічну та емоційну підтримку. Зокрема, у ветеранів є можливість отримати індивідуальні сесії з психологами та поспілкуватись у менторських групах. На них обговорюють поточні потреби захисників, те, яким вони бачать розвиток ветеранської політики. Також створили загальний ветеранський чат, де координаторки оперативно інформують ветеранів про нові можливості, зміни законодавства, черги на житло, проєкти, пільги й особливості їх застосування у різних містах тощо.

Патронатна служба «Інтерпайп» організовує соціальні заходи – іпотерапію, арттерапію, де вони збираються з родинами. Патронатна служба «Інтерпайп»організовує соціальні заходи – іпотерапію, арттерапію, де вони збираються з родинами. Попередній слайд Наступний слайд

Підтримка родин

Ще одним важливим напрямом роботи Патронатної служби є допомога родинам загиблих та зниклих безвісти захисників, а також сімʼям тих, хто перебуває у полоні. За даними компанії, наразі четверо захисників перебувають у полоні, 38 – зникли безвісти, а 82 – загинули. «Інтерпайп» виплачує сімʼї 100 000 грн протягом трьох днів після загибелі співробітника. «Ці кошти дають змогу родині забезпечити нагальні потреби. – розповідає Людмила Новак. – Ми знайомі з найближчими родичами загиблого: дружиною, батьками, дітьми. Допомагаємо родинам із неповнолітніми дітьми».

У минулому році започаткували психологічну реабілітаційну програму для сімей загиблих. Родини на тиждень виїхали в Карпати, де з ними працювали кваліфіковані психологи. Цього року в таку ж реабілітаційну подорож збирається і вдова загиблого воїна Тетяна Хомова з двома дітьми. «Мій чоловік понад 15 років працював на заводі «Інтерпайп». З початком великої війни пішов служити у складі 93-ї бригади «Холодний Яр». У червні 2024-го на Донеччині отримав поранення, від яких за два тижні помер, – розповідає Тетяна. – І під час служби чоловіка, і після його смерті нами опікувалась Патронатна служба «Інтерпайп», за що ми дуже вдячні! Вони не тільки надають фінансову підтримку, влаштовують подорожі та дарують дітям подарунки на свята, а ще й працевлаштували мене на завод. Тепер я немов продовжую справу чоловіка. Це додає сил жити далі».

Захисники платять найвищу ціну за перемогу – власне життя та здоров’я, каже Людмила Новак. Тому обов’язок суспільства – повернути цей борг. «Компанія докладала і буде докладати максимум зусиль для підтримки, порятунку, відновлення та реінтеграції захисників і їхніх родин, – резюмує Людмила. – Адже турбота про них – це наш моральний обов’язок».