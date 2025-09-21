Підписка від 49 грн
«Багатозадачність — це зло». Науковець Петро Чорноморець – про біологічні фактори, від яких залежить ефективність на роботі та здатність бути лідером

Цікаві факти про те, як біологія впливає на ефективність команди. Розповідає біолог Петро Чорноморець Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Чому люди гірше працюють у холодний сезон і що з цим можуть зробити керівники? Чому велика мета – не запорука мотивації? У чому небезпека біохакінгу? Розповідає біолог і кандидат наук Петро Чорноморець в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine

За успіхом у корпоративному середовищі стоять біологічні фактори, розповідає біолог і кандидат наук Петро Чорноморець. Так, на лідерські позиції виходять люди, в яких потужніше за інших працюють певні нейромедіатори, наводить приклад науковець. 

Влітку 2024-го Чорноморець запустив курс «Біологія для СЕО», де розповідає про базові принципи роботи організму й те, як вони пов’язані з корпоративним добробутом. Його спостереження: керівників найбільше цікавить, як працює мотивація, а найбільший опір у корпоративному світі викликає ідея відмови від багатозадачності.

