Чому люди гірше працюють у холодний сезон і що з цим можуть зробити керівники? Чому велика мета – не запорука мотивації? У чому небезпека біохакінгу? Розповідає біолог і кандидат наук Петро Чорноморець в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine
За успіхом у корпоративному середовищі стоять біологічні фактори, розповідає біолог і кандидат наук Петро Чорноморець. Так, на лідерські позиції виходять люди, в яких потужніше за інших працюють певні нейромедіатори, наводить приклад науковець.
Влітку 2024-го Чорноморець запустив курс «Біологія для СЕО», де розповідає про базові принципи роботи організму й те, як вони пов’язані з корпоративним добробутом. Його спостереження: керівників найбільше цікавить, як працює мотивація, а найбільший опір у корпоративному світі викликає ідея відмови від багатозадачності.
