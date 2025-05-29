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Мистецтво бути Україною: як бізнес допомагає культурі говорити голосніше. Кейс мережі мультимаркетів «Аврора» /Колаж Олександра Карасьова
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Мистецтво бути Україною: як бізнес допомагає культурі говорити голосніше. Кейс мережі мультимаркетів «Аврора»

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5 хв читання

Колаж Олександра Карасьова

На тлі повномасштабної війни українці дедалі більше цікавляться власною культурою. Музика, література, кіно, виставки формують основу знань про національну спадщину, історію та традиції. Ми глибше усвідомлюємо історичні передумови та причинно-наслідкові зв’язки, що визначають сучасну Україну. Цей інтерес зміцнює позиції української культури як в Україні, так і за кордоном. Відроджуючись, вона стає джерелом єдності, натхнення та сили у боротьбі. Бізнес, залучаючи власні ресурси, може посилити цей процес і зробити культуру ще більш помітною.

Саме з такою метою мережа мультимаркетів «Аврора» розпочала підтримку низки культурних проєктів у межах своїх продуктових лінійок та партнерств. Чому це важливо для суспільства – розповідаємо у матеріалі.

Навесні 2024 року мережа мультимаркетів «Аврора» спільно з лейблом pomitni заснувала проєкт «На її основі». Це незалежна музична платформа, яка через власні сервіси підтримує вітчизняних артистів і розвиває нову хвилю української музики. Ціль – об’єднати українське музичне ком’юніті та соціально відповідальний бізнес. У грудні минулого року стартував ще один проєкт «Аврори» у партнерстві з ГО Ukraine WOW, присвячений популяризації української культури. А у березні цього року «Аврора» почала співпрацю з медіахолдингом FILM.UA.

Це перші проєкти «Аврори» з популяризації української культури. Їхня мета – показати її унікальність, глибину та зв’язок з історією, вони нагадують про цінність спадщини та важливість підтримки сучасних культурних проявів. 

Роман Сівковський,

Роман Сівковський,

директор з маркетингу мережі «Аврора»

«Останні три роки українська культура переживає відродження – люди дедалі частіше звертаються до власної історії, традицій, коріння. Це стало потребою, прагненням, джерелом натхнення. Тому бізнес, який має ресурси і щире бажання змінювати суспільство, повинен підтримувати культуру, даючи можливості молодим митцям проявити себе. Це важлива частина соціальної відповідальності бізнесу, маркер його залученості в життя країни та зацікавленості у збереженні спадщини».

«Аврора» і сучасна українська музика

У червні проєкт «На її основі» відзначив рік роботи. Це масштабна платформа, що допомагає відкривати нові імена. Платформа поєднує кілька сервісів: грантову програму для підтримки творчих проєктів артистів, музичні виїзні кемпи, де музиканти створюють треки разом із досвідченими наставниками, а також зйомки YouTube-шоу «ЗА ЇЇ ЛАШТУНКАМИ» у рамках музичного інтенсиву – це дводенний формат роботи у професійній студії, під час якого артисти та саундпродюсери створюють трек з нуля. Перші результати можна послухати тут.

Проєкт «На її основі». Виїзний кемп

Проєкт «На її основі». Виїзний кемп

Також у рамках проєкту створено радіо «Аврора» – станція формує плейлісти з треків молодих українських виконавців і транслює їх щодня більш як у 1700 магазинах «Аврора» по всій Україні.

Мистецтво бути Україною: як бізнес допомагає культурі говорити голосніше. Кейс мережі мультимаркетів «Аврора» /Фото 1

Підтримка талановитих українців та сприяння розвитку української музики – один із ключових елементів стратегії «Аврори». Інвестиції в культуру – необхідний внесок у майбутнє нашої країни, і підтримка музичної індустрії сприяє розвитку талановитої молоді та посилює економіку України, певен Лев Жиденко, співзасновник «Аврори».

Співпраця «Аврори» і Ukraine WOW

Бізнес із довірою клієнтів може стати містком між українською культурною спадщиною та аудиторією, вважають в «Аврорі». А культурні символи, інтегровані у предмети повсякденного вжитку, швидко стають частиною життя клієнтів.

Це розуміння стало основою спільного проєкту «Аврори» та Ukraine WOW. У межах ініціативи буде створено тематичні продуктові лінійки, присвячені українській культурі: сувеніри, текстиль, посуд, декор, іграшки. Всі товари представлено в магазинах «Аврора» по всій Україні.

Перший проєкт у рамках співпраці – демонстрація шаблі гетьмана Мазепи у травні 2024 року на боксерському рингу після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі. Наприкінці березня цього року «Аврора» запустила у продаж іграшкову версію шаблі до дня народження Мазепи, щоб зберегти в памʼяті символ перемоги. Форма, декор та гравіювання наближені до оригіналу. На клинку – позолочене зображення Богородиці, ангелів та козацькі мотиви. Дерев’яну копію виготовляє харківський виробник. Придбати можна у магазинах «Аврора» та на сайті. Весь прибуток піде на підтримку Чернігівського обласного історичного музею, де зберігається оригінал.

Мистецтво бути Україною: як бізнес допомагає культурі говорити голосніше. Кейс мережі мультимаркетів «Аврора» /Фото 2

Продовжуючи проєкт із шаблею Мазепи, «Аврора» та Ukraine WOW запустять у продаж колекцію посуду та декору, натхненну козацькою добою, – цю лінійку уже розробляють українські дизайнери Анаіт Данієлян та Максим Войтенко.

Щоб широка аудиторія зацікавилася продуктом, він має бути доступним ментально, фізично і фінансово, пояснює Роман Сівковський. Щодо ментальної доступності та цікавості – за це відповідає Ukraine WOW, генеруючи креативні ідеї. Щодо фізичної та фінансової доступності – це сегмент відповідальності «Аврори». У розробці ідей беруть участь молоді митці. Торік різдвяну колекцію подарункових наборів «Святкова скринька» було створено у співпраці з Музеєм Івана Гончара, Live Animations та мисткинею Akelina.

«Аврора» та Ukraine WOW солідарні у баченні розвитку культури. «Це – один із найважливіших стовпів, на якому височіє держава, а проєкти, що ми втілюємо, спрямовані на збереження, підтримку і популяризацію української культурної спадщини як вдома, так і за кордоном. Прагнемо, аби «Аврора» асоціювалася у світі з Україною і була одним з інструментів популяризації нашої країни у світі», – каже Роман Сівковський.

Окрім розвитку продуктових лінійок, «Аврора» реалізує культурні проєкти як в Україні, так і за її межами. До сторіччя завершення турне Української республіканської капели, яке познайомило світ зі «Щедриком», «Аврора», Ukraine WOW, Міністерство закордонних справ України та Leontovych Institute відтворили цю легендарну різдвяну композицію на 50 сценах у 17 країнах. Історію створення та популярності композиції у зворушливому відеоролику розповіли американські зірки з українським корінням: акторка і режисерка Віра Фарміґа та акторка і співачка Барбра Стрейзанд.

Проєкт «Серце України» – інтерактивну світлову інсталяцію – Ukraine WOW реалізувала разом з «Авророю» на столичному Південному вокзалі. «А з 24 лютого, третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, «Серце України» транслювало імена тих, кого забрала війна», – розповів Роман Сівковський.

Будь-хто з будь-якої точки світу міг надіслати імʼя близької людини, котра загинула через війну, розв’язану РФ проти України.

Партнерство «Аврори» та FILM.UA

Ще однією віхою культурної роботи є партнерство мережі «Аврора» з медіахолдингом FILM.UA. Співпраця передбачає створення тематичних ліцензійних товарів, що втілюватимуть історії з кіно, серіалів, анімації та їхніх героїв у побутових речах, які продаються у магазинах «Аврора». Так партнери виходять за межі своїх індустрій, щоб інтегрувати елементи впізнаваних українських фільмів та серіалів у повсякденне життя українців. Компанії спільно інвестують у проєкт, розділяючи витрати і доходи, та разом створюють, промотують і монетизують українські кіносвіти. У межах проєкту створюються лінійки товарів, пов’язані з важливими національними символами і сенсами, що відображаються у кінострічках та серіалах.

Мистецтво бути Україною: як бізнес допомагає культурі говорити голосніше. Кейс мережі мультимаркетів «Аврора» /Фото 3

«Популяризація української культури – це не лише змога зберегти нашу культурну та історичну спадщину, а й важливий крок до її переосмислення та визнання у світі. Для «Аврори» це дотичність до створення продукції, яка допомагає людям краще зрозуміти українську історію, культуру та цінності. Це сприяє обʼєднанню українців і зрощує гордість за власне коріння», – резюмує Роман Сівковський.

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