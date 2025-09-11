Робота, реабілітація і мрії: як ветерани отримують підтримку завдяки програмі «МХП Поруч»

Повернувшись із передової, ветерани стикаються з новим викликом – поверненням до цивільного життя. Фізична реабілітація, психологічна підтримка та інтеграція у громади стають стратегічною інвестицією у відновлення країни. Цю місію вже сьогодні розділяють із державою соціально відповідальні компанії.

Від початку повномасштабної війни до оборони країни в тій чи іншій формі долучилися мільйони українців. Станом на грудень 2024-го понад 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, свідчать результати опитування «Рейтингу».

Зокрема, МХП реалізує програму індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин «МХП Поруч». У її межах створено спеціальний Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, який об’єднує 36 координаторів. За останні два роки роботи центр опрацював більш як 5200 запитів від захисників та їхніх родин – від допомоги військовим частинам, лікування і реабілітації до психологічного та правового супроводу.

Окремий акцент команда робить на розвитку можливостей для ветеранів у громадах. Це включає розбудову інфраструктури підтримки: навчальні та перекваліфікаційні курси, створення й розвиток ветеранських і адаптивних просторів, а також допомогу у започаткуванні власної справи.

Про ініціативи, які повертають ветеранам здоров’я, впевненість і нові життєві орієнтири, – у матеріалі.

Закон на боці захисника: коли правовий супровід стає опорою

Для тисяч українських ветеранів випробування не закінчуються і після повернення з фронту – у боротьбі за права, компенсації та справедливість. Саме тому Центр із взаємодії з військовими та ветеранами МХП став правовою опорою для захисників і їхніх родин. Лише з початку 2024 року фахівець із правового супроводу Сергій Старовойт опрацював понад 560 юридичних запитів. Вони допомагають оскаржувати рішення, оформлювати статус учасника бойових дій, отримувати належні виплати, а родинам загиблих чи зниклих безвісти – подавати адвокатські звернення.

Кожне звернення – це не цифра у звіті, а доля конкретної людини. Ветеран і колишній працівник м’ясопереробного заводу «Легко» МХП Олег Глушко після поранення два роки проходив лікування, але військова частина відмовилася нарахувати йому додаткову винагороду. Експерт Центру з правового супроводу Сергій Старовойт вів справу від першого листа до остаточного рішення, і вже за два місяці Олег отримав 150 000 грн. Загалом завдяки команді центру ветерани та родини захисників уже отримали понад 120 млн грн компенсацій.

Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова наглядової ради Благодійного фонду «МХП-Громаді» Ми добре усвідомлюємо, що в силу різних обставин, зумовлених війною, після фронту ветерани стикаються з новим викликом – бюрократією. Для нас принципово важливо, щоб вони не залишалися з цим наодинці. Експерти та фахівці центру фактично стають їхнім голосом у системі, яка, буває, працює недосконало. Ми розглядаємо кожну історію окремо, адже йдеться про довіру. Коли ветеран отримує заслужені пільги або виплати, він відчуває, що держава і суспільство його цінують. Саме тому МХП розвиває правову підтримку захисників та їхніх родин – це наш внесок у справедливість і відновлення країни. Читати більше Згорнути

«Оператори дронів»: навчання і працевлаштування ветеранів

​​Для Романа Пасічника понад десять років у військовій формі були життям і роботою водночас. У 2023-му він змушений був залишити службу через стан здоров’я. Після численних операцій і місяців відновлення перед ним постало питання: що далі?

Відповідь прийшла несподівано – у стрічці соцмереж. Там Роман натрапив на програму «Оператори дронів», яку реалізує громадська організація «Соціальний центр Вінниччини» у партнерстві з програмою комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин «МХП Поруч». «Я вирішив спробувати: до служби навчався в аграрному інституті та мав досвід роботи з військовими дронами. Поєднання агро і технологій стало для мене природним», – згадує він.

Відео: як ветерани опанували агродрони на Вінниччині завдяки програмі «МХП Поруч».

З часу запуску програму пройшли 50 учасники. Навчання триває сім днів і поєднує теорію з практикою. Учасники опановують основи управління агродронами, роботу з навігаційними системами, технічне обслуговування, а також вчаться проводити обприскування та вносити добрива. Для тих, хто дістав поранення, курс адаптовано під фізичні можливості.

Найбільш вражаючою для Романа стала практика на полях підприємства «Зернопродукт МХП». «На власні очі я побачив економіку дронів: на 70 га кукурудзи вони дозволяють заощадити до $10 000. І головне – не пошкоджують посіви, як важка техніка», – ділиться ветеран.

Сьогодні він мріє запустити агробізнес, подавши грантовий проєкт на придбання агродрона. Якщо цього разу не вдасться, готовий долучитися до підрозділу операторів дронів, який МХП планує створити.

Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Для нас цей проєкт – більше, ніж навчання операторів дронів. Це реальний інструмент повернення ветеранів до цивільного життя. Ми вже бачимо, як бойовий досвід трансформується у нові компетенції, що працюють на розвиток агросфери. Для багатьох ветеранів агродрони відкриють можливості для професійної самореалізації. Читати більше Згорнути

Для ветеранів освіта – це не лише шанс здобути нову професію. Саме таку можливість створив МХП разом із Академією інтернет-маркетингу WebPromoExperts, запропонувавши безкоштовне онлайн-навчання диджитал-професій для ветеранів із 13 областей України.

Програма охоплює все, що формує сучасний маркетинг: Google і Facebook Ads, SEO, просування у соцмережах, створення контенту, аналітику та навіть використання штучного інтелекту. Перші 11 учасників уже завершили курс – і кожна історія демонструє, що нові знання стають початком нових шляхів.

Олександр Бондар із Вінниччини – один із випускників. Після демобілізації він повернувся до невеликого кафе, яке веде разом із дружиною. «Раніше я не розумів, як працює SMM. Завдяки курсу тепер сам веду сторінку кафе, знімаю та монтую ролики, пишу тексти й навіть допомагаю друзям із їхніми проєктами», – розповідає він.

Для Олександра це не лише нові інструменти просування бізнесу. Це спосіб вийти з ізоляції, відволіктися від важких думок і відчути, що майбутнє можна будувати власноруч. «Подібні курси можуть стати поштовхом до нової справи. Головне – не боятися пробувати», – додає ветеран.

«Відновлені»: коли реабілітація повертає сили

Олександр Гагач – ветеран, оператор виробничої дільниці МХП. Провів на фронті рік, а після демобілізації повернувся до роботи. Проте постійний біль у спині, що з’явився через тяжке військове спорядження, не давав йому спокою.

За рекомендацією лікарів Гагач пройшов курс реабілітації у Миронівській лікарні відновного лікування. «Ванни, масаж, електропроцедури допомогли фізично, але найбільше мене вразила атмосфера. Тут я отримав моральну підтримку, якої так бракує після фронту», – ділиться ветеран. Медзаклад став центром відновлення для сотень військових і ветеранів – програму підтримує МХП у межах проєкту «Відновлені». За даними компанії, лише за минулий рік вона підтримала лікування та реабілітацію захисників більш як на 3 млн грн.

Загальна мета проєкту – сформувати в Україні сучасну систему реабілітаційних послуг – від розвитку інфраструктури лікарень до підвищення кваліфікації персоналу. «Ми будуємо процеси, що працюють не точково, а стратегічно, а отже, інвестуємо у навчання лікарів, модернізуємо лікарні, шукаємо нові підходи до психологічної підтримки, – пояснює Марія Мевша, керівниця Центру взаємодії із військовими та ветеранами МХП. – Це закладає основу для сталої інфраструктури реабілітації».

Разом з Українським католицьким університетом команда МХП проводить тренінги для медичних директорів і завідувачів відділень, а також впроваджує спеціальний курс для фізичних терапевтів та ерготерапевтів на базі пʼяти лікарень.

Наразі етап фахового аудиту, який уже пройшли два медичні заклади та 11 готуються. Для кожного розробляється «дорожня карта» розвитку реабілітаційних послуг. «Ми допомагаємо громадам створювати доступні послуги поруч – щоб військові, ветерани та їхні родини могли отримати допомогу без довгих поїздок у великі міста чи очікування в чергах», – наголошує Марія Мевша.

Нові знання для нових можливостей

Коли ветеран повертається з фронту, колектив, у який він входить знову, має бути готовим до цього. Для компаній це випробування не лише на людяність, а й на зрілість корпоративної культури.

У МХП на цей виклик відповіли інтерактивним онлайн-курсом «НадЛюди». Його завдання – допомогти співробітникам зрозуміти колег із військовим досвідом і зробити робоче середовище безпечним та інклюзивним.

Курс побудований у форматі інтерактивного навчання: реальні історії, симуляції, приклади з життя. Він дає відповіді на питання, які часто залишаються невисловленими: як правильно реагувати на прояви ПТСР? Що робити, коли колега з інвалідністю потребує адаптації робочого місця? Як говорити про війну без травматизації?

Інна Захарчук, старша бізнес-партнерка з персоналу МХП, експертка програмного комітету «МХП Поруч» Першими «НадЛюдей» пройшли офісні працівники, далі до навчання долучаться всі виробничі підрозділи. Сьогодні проєктом уже зацікавилося Міністерство у справах ветеранів, яке планує масштабувати його для державної системи підтримки. Для МХП цей курс став більше, ніж освітнім продуктом. Це сигнал зрілості бізнесу, який усвідомлює: культура підтримки є не менш важливою. Адже від того, як ми зустрічаємо ветеранів у колективах, залежить не лише їхнє нове життя, а й стійкість країни загалом. Читати більше Згорнути

Нові виклики

Сотні історій показують: повернення з війни – це завжди новий виклик. Для когось це боротьба за заслужені виплати, для когось – пошук нової професії чи відновлення здоров’я. Але всі вони мають спільне: цей шлях не можна проходити наодинці.

«Програму «МХП Поруч» створено для того, щоб ветеран і його родина завжди відчували підтримку. Це і реабілітація, і навчання, і допомога з бізнесом, і культура поваги на роботі. Адже найцінніше, що ми можемо зробити для тих, хто захищав Україну, – бути поруч, коли вони повертаються додому», – кажуть у компанії.