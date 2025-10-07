Виробник односолодового віскі The Macallan (частина компанії Edrington) оновив дизайн культових колекцій Timeless – Double Cask та Sherry Oak Collection. Цей редизайн – не просто зміна етикетки, а візуальне втілення фірмового смаку та якості, що є візитівкою бренду

Новий стиль поєднує знакові символи перших 200 років історії бренду з сучасними дизайнерськими елементами, ніби інтегруючи багату спадщину The Macallan у майбутнє. Але зберігає той самий смак, завдяки якому The Macallan здобув світове визнання.

Що змінилось

Створюючи нове візуальне бачення, Девід Карсон надихався тим, як взаємодіють херес та дуб. «Як і віскі, дизайн – це мистецтво балансу. Для The Macallan я прагнув створити візуальну айдентику, що водночас шанує багату історію бренду та відображає його прогресивний дух. Усі деталі – від оформлення етикеток до форми пляшки – є даниною майстерності, яка стоїть за кожним ковтком», – пояснює Девід Карсон.

Зокрема дизайн нової пляшки The Macallan відображає нову дистилерію та традиції бренду, де кожна деталь втілює позачасову якість і багату спадщину. Архітектурні лінії зеленої ландшафтної покрівлі відображені у формі пляшки, створюючи прямий зв’язок між упаковкою та маєтком The Macallan. Трикутна передня етикетка символізує як форму маєтку, так і Sherry Triangle в Андалусії – регіон Іспанії, відомий виробництвом дубових бочок для витримки хересу. Саме ці бочки надають віскі характерного аромату, натурального кольору та глибини смаку.

На зворотній етикетці представлена візуалізація ключових смакових нот, сформованих завдяки витримці в бочках з-під хересу, з американського та європейського дуба, саме вони створюють характер і багатогранність смакового профілю The Macallan. Сучасні технології захисту від підробок дозволяють відстежувати кожну пляшку, а унікальний QR-код відкриває покупцеві доступ до розширеної інформації про віскі та його походження.

Попри зміни у візуальній айдентиці, смак віскі The Macallan залишився тим самим, добре впізнаваним у всьому світі, – збалансованим, елегантним і вишуканим, говорять у компанії.

Жауме Феррас, креативний директор The Macallan The Macallan ніколи не стояв на місці і не зупиниться надалі. Нова айдентика пропонує безліч візуальних деталей, які розповідають нашу історію – від витримки у хересі до американських і європейських дубових бочок. Саме вони формують складний смаковий профіль кожної пляшки The Macallan.

Про колекції

Колекція віскі Double Cask Collection – це поєднання американських і європейських дубових бочок, які витримані в хересі в іспанському місті Хересі-де-ла-Фронтера. Результат такого поєднання – м’який і кремовий односолодовий віскі з нотами свіжих фруктів та ірисок, з легкою солодкістю американського дуба й пряними відтінками європейського.

Double Cask Collection

Віскі колекції Sherry Oak Collection має природний відтінок червоного дерева та поєднує ноти сушених фруктів, імбиру й насичених деревних прянощів, що з роками стають ще виразнішими. Ця лінійка відображає багатство і складність спадщини The Macallan.

Sherry Oak Collection

The Macallan володіє найкращими у світі дубовими бочками, витриманими хересом, що дарують напою виняткову глибину й якість – сьогодні та в майбутньому. Жоден інший виробник шотландського віскі не може зрівнятися. The Macallan з бездоганною майстерністю створює унікальні дубові бочки з дощок, отриманих на власних лісопильнях і сформованих у наших бондарнях, де вони проходять витримку з вином херес.

Цей скрупульозний догляд, одержимість досконалістю бочок і духу визначають неповторність нашого характеру та забезпечують на 100% натуральний колір.

Крізь ці колекції бренд відкриває новий підхід до переосмислення власної історії: подорож хересу й оповідь про дуб, які переплітаються, формуючи смак. Віскі з колекції Timeless у новому пакуванні вже представлені на українському ринку. Детальніша інформація доступна на офіційному сайті бренду.