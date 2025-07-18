Тенісистка Марта Костюк стала обличчям La Roche-Posay в Україні

Партнерство з нею – природний крок для бренду. Її спортивна кар’єра – це історія про силу характеру, дисципліну й щоденну роботу над собою. Саме ці цінності поєднують Марту та La Roche-Posay. У центрі їхньої співпраці – щоденний догляд за шкірою й необхідність її захисту від сонця.

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«Ми надзвичайно раді вперше представити офіційного локального амбасадора бренду в нашій країні. Це безпрецедентна подія в історії нашої присутності на українському ринку. Марта Костюк – одна з найуспішніших тенісисток України, 27-ма ракетка світу, а також активна громадська діячка. Її цінності резонують з нашою місією. Через постійні тренування та змагання на відкритому повітрі Марта добре розуміє, наскільки важливо дбати про шкіру щодня», – зазначає представник бренду.

Це партнерство має для Марти особливе значення – вона давно довіряє продуктам La Roche-Posay і використовує їх у щоденній рутині.

Марта Костюк професійна українська тенісистка Стати амбасадоркою La Roche-Posay в Україні – дуже особистий і цінний для мене крок, особливо в рік 50-річчя бренду. З частими перельотами, змінами клімату, вітром і сонцем шкіра постійно зазнає впливу. Я давно користуюсь La Roche-Posay і ціную якість їхнього догляду. Я точно знаю, що можу розраховувати на них, коли моїй шкірі необхідна підтримка. Приємно бути частиною світової тенісної спільноти, яка обирає цей бренд. Читати більше Згорнути

Догляд за шкірою для Марти – це передусім про увагу до себе. У спорті, де важлива кожна деталь, такі звички допомагають залишатися в тонусі навіть у найінтенсивніші дні:

«Мені здається, що турбота про себе починається саме зі шкіри. Це не лише про вигляд – це про впевненість у собі, про те, як ти почуваєшся кожного дня. La Roche-Posay близький мені саме через це. У спорті я часто звертаюся до лікарів і знаю, як важливо мати правильні рекомендації експертів – особливо в догляді за шкірою. Подобається, що бренд працює з дерматологами й створює продукти, які є ефективними і роблять життя комфортнішим», – поділилась емоціями від співпраці Марта Костюк.

Антеліос х Марта Костюк

Окрім професійного спорту, Марта активно підтримує розвиток тенісу в Україні. У 2023 році її родина заснувала Фонд, що має на меті зробити цей вид спорту доступним і відкритим для молоді. Ініціаторкою створення й головною рушійною силою фонду стала сама Марта.

Як і Фонд Марти Костюк, що мотивує українську молодь розвиватися й дбати про своє здоров’я через спорт, La Roche-Posay прагне поліпшити якість життя та зміцнити впевненість у собі завдяки ефективному догляду за шкірою. Це партнерство об’єднує зусилля, щоб мотивувати українців дбати про себе – і фізично, і через щоденні турботливі звички.

Антеліос х Марта Костюк

Про La Roche-Posay Бренд дермакосметики №1 за рекомендацією дерматологів України.* Бренд засновано у 1975 році у Франції. Вже 50 років La Roche-Posay піклується про шкіру людей. На ринку України бренд офіційно представлено з 2008 року. La Roche-Posay має важливу соціальну місію – допомогати людям під час лікування раку та сприяти попередженню розвитку меланоми через підвищення обізнаності про важливість захисту від сонця та регулярної перевірки родимок. Для бренду La Roche-Posay шкіра є важливою складовою життя. Щодня бренд працює задля відкриття нових способів допомоги людям. Поєднуючи ефективність і глибоке розуміння потреб людей, виявляючи за допомогою досліджень вплив проблем зі шкірою на якість життя, вносячи новітні знання у сфері дерматології у рішення з догляду за шкірою. La Roche-Posay – догляд за шкірою, що змінює життя.** Читати більше Згорнути

Про Марту Костюк Професійна українська тенісистка. Її найвищий рейтинг у WTA – №16 в одиночному розряді та №27 у парному. Вона виграла турнір ATX Open 2023 в одиночному розряді, а також має два парні титули – на турнірах у Словенії 2022-го та в Бірмінгемі 2023-го. У 2025 році на турнірах серії WTA 1000 дійшла до чвертьфіналу в Досі, перемігши другу ракетку світу, пройшла до четвертого раунду в Indian Wells, зіграла у чвертьфіналі в Мадриді та у 1/8 фіналу в Римі. Найкращий результат на турнірах Grand Slam – чвертьфінал Australian Open 2024 в одиночному розряді. У парі – півфінал Australian Open 2023 і півфінал Roland Garros 2024. Читати більше Згорнути

*У період з 07.10.2024 по 25.11.2024 ТОВ «АЙК’ЮВІА Технолоджи Солюшнс Україна» провела для ТОВ «Лореаль Україна» дослідження під назвою «Барометр Дерматологи», в якому було опитано 370 дерматологів у наступних містах України: Київ, Київська область, Житомир, Одеса, Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Черкаси, Вінниця, Дніпро, Кропивницький, Харків, Полтава, Кременчук, Запоріжжя. За результатами зазначеного дослідження, бренд La Roche Posay є брендом дермакосметики номер один за кількістю рекомендацій, наданих опитаними дерматологами в Україні.

**У період з 27.11.2024 по 03.12.2024 ТОВ «Кантар Україна» провела для ТОВ «Лореаль Україна» дослідження під назвою «Пенетраційне дослідження б’юті категорій та брендів», в якому було опитано 950 респондентів у віці 14-55 років у містах України з населенням 50 000+, які користувались хоча б однією з категорій (догляд за волоссям, догляд за обличчям, фарби для волосся, дезодоранти, догляд за тілом, сонцезахисні засоби, засоби від акне, декоративна косметика, догляд за шкірою дітей) за останні шість місяців. За результатами зазначеного дослідження, 80,7% (N=171) користувачів бренду La Roche Posay погоджуються з твердженням, що бренд La Roche Posay – «Догляд за шкірою, що змінює життя».