«Відчуй свого. Віднайди себе». Як ініціатива від Brit допомагає тваринам із прифронтових територій знайти нові домівки

Бренд преміальних кормів Brit започаткував і протягом кількох місяців підтримував ініціативу, спрямовану на популяризацію адопції (відповідальності за домашнього улюбленця, якого попередній власник залишив або віддав до притулку чи рятувальної організації) в Україні. Завдяки організованим заходам понад 30 собак і котів знайшли нові люблячі родини. Розповідаємо докладніше

Через повномасштабну війну страждають не тільки люди, а й тварини. Кількість котів та собак, що залишилися без дому, догляду, їжі й води, наразі величезна. За даними зооволонтерів, нині українські центри з адопції переповнені, особливо важка ситуація у фронтових та прифронтових зонах: там число чотирилапих у притулках збільшилося на 60–100% за часи великої війни.

В умовах гуманітарної кризи притулки не можуть самостійно справитися з фінансовим навантаженням, а також бракує персоналу для догляду, лікування та вигулу тварин. Тому зараз особливо актуальним є питання відповідальних власників, готових взяти під опіку тварин, що потребують тепла й любові. Особливого піклування потребують тварини з прифронтових зон, які часто стають жертвами обстрілів та мін і через це мають як фізичні, так і психологічні травми.

«Відчуй свого. Віднайди себе». Проєкт, що став соціальною ініціативою

Компанія Brit, що вже 30 років розробляє й виробляє корми для собак і котів, вирішила долучитися до розв’язання цієї проблеми. Вона запустила великий проєкт «Відчуй свого. Віднайди себе», мета якого – мотивувати українців забирати тварин із притулків.

Проєкт компанії Brit «Відчуй свого. Віднайди себе»

На онлайн-платформі бренду були розміщені світлини котів і собак із притулків, які чекають на домівку. Щоб надихати своїм досвідом, відомі особи розповіли власні історії щасливого пет-батьківства. Крім того, на сторінці містилися корисні поради щодо адопції: як підготувати домівку та все необхідне для улюбленця, як спланувати переїзд і, зрештою, як зрозуміти, чи готові ви взяти нового друга з притулку. Та найголовніше: на сайті можна було залишити заявку – і компанія організовувала зустрічі з імовірними опікуванцями.

Віталій Остапчук старший бренд-менеджер компанії Brit в Україні «Війна та релокація вплинули на потреби петперентів. Зараз мало бути просто виробником корму преміумкласу. Потрібно комунікувати зі споживачем, реагувати на актуальні виклики й потреби. Ми хотіли вкласти в наші комунікації принципи, які застосовуємо й у створенні власної продукції, – турботу та користь. Тому наш цьогорічний проєкт був спрямований на популяризацію адопції й перетворився в справжню соціальну ініціативу, яку ми готові розширювати». Читати більше Згорнути

Місяць відкритих дверей

Однією з активностей кампанії став «Місяць відкритих дверей», що стартував 17 серпня, на Міжнародний день безпритульних тварин. У межах проєкту «Відчуй свого. Віднайди себе» бренд співпрацював із двома центрами адопції – «Зооплатформою» та Adopt Donʼt Stop. У результаті заходів понад 30 котиків і собак знайшли своїх хазяїв.

У соціальній ініціативі взяли участь українські зірки, блогери, актори й музиканти. Зокрема, громадська активістка Уляна Пчолкіна, ведуча Даша Трегубова, актриси Ірина Кудашова та Даша Плахтій, співачки Світлана Тарабарова та Юлія Юріна, ветеранка-активістка Руслана Данілкіна, блогерка Уля Станіславська та ветеран Олексій Притула.

Так, Даша Трегубова поділилася своїм досвідом пет-батьківства, адже вона ще в 2000-х взяла додому безпритульну кицю Бусю, що виявилася глухою. Крім милих моментів життя разом, вона наголосила на відповідальності такого кроку, як адопція: «Якщо хочете взяти додому тварину, це питання обов’язку: її поява – те саме, що поява в родині дитини. А загалом від початку повномасштабного вторгнення мене дуже розраджують усі ці відео, де люди підбирають бідних тваринок і роблять із них домашніх і щасливих». Ведуча вже давно просуває ідею адопції та часто донатить у притулки.

Заходи, організовані Brit, проходили у форматі лекцій та зустрічей, на яких могли побувати всі охочі. Зоопсихологи розповідали про нюанси адопції та особливості виховання травмованих чотирилапих. А представники центрів «Зооплатформа» та Adopt Dont Stop висвітлювали проблеми тварин із прифронтових територій та давали поради з власного досвіду. І запевняли, що ніколи не залишать сам на сам новоспечених пет-батьків, якщо ті постануть перед труднощами.

Альона Микитенко директорка фонду Adopt Donʼt Stop «Ми супроводжуємо всіх наших випускників і їхні родини протягом усього періоду адопції. 24/7 працює гаряча лінія, де ми надаємо все: від базової інформації про тварин до порад у складних ситуаціях та й просто даємо змогу виговоритися». Читати більше Згорнути

У межах проєкту «Відчуй свого. Віднайди себе» бренд Brit співпрацював із двома центрами адопції – «Зооплатформою» та Adopt Donʼt Stop

Порятунок тварин має тривати

Співзасновниця центру адопції «Зооплатформа» Марія Варченко підкреслює вагомість ініціатив, які набувають соціального значення: «Для нас, як для зооволонтерів, які займаються порятунком тварин уже тривалий час, дуже важливо, що обізнаність населення зростає і що великі компанії, як-от Brit, докладають багато зусиль, аби інформувати суспільство про правильне пет-батьківство, про порятунок і допомогу безпритульним тваринам. Завдяки проєкту «Відчуй свого. Віднайди себе» наш притулок показав людям, тим, хто шукає собі нового члена сім’ї, більшу кількість котиків і собак».

Зооволонтерка також підкреслила, що проєкт дуже допоміг в інформаційних питаннях з адопції та прилаштування чотирилапих, за що колектив центру вельми вдячний.

А ще відзначила чудову ідею від Brit: надання боксів для полегшення періоду адаптації. Протягом «Місяця відкритих дверей» пет-батьки отримали корисні подарунки, щоб почати свій шлях із пухнастим другом уже з правильним підготовленим набором: якісним кормом, іграшками, наповнювачами для котячих туалетів, мисочками для їжі й води тощо.