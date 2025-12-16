Ближче до клієнта: як Bolt Food відкриває нові можливості для зростання українських підприємств

Український ринок доставки продовжує зростати навіть у складні часи, і бізнесам потрібні рішення, що наближають їх до лояльної аудиторії. Про це каже В’ячеслав Левченко, генеральний менеджер Bolt Food в Україні, представляючи програму Bolt Plus. Це інструмент, що допомагає ресторанам і магазинам отримувати стабільні замовлення, підвищувати видимість і масштабувати охоплення завдяки екосистемі Bolt. В’ячеслав Левченко розповідає деталі

Успіх бізнесу визначається не лише якістю продукту, а й здатністю бути ближче до клієнта. Ми в Bolt Food постійно шукаємо способи допомогти нашим партнерам – ресторанам і магазинам – розвиватися, знаходити нових клієнтів і збільшувати прибутки. Одним із таких рішень стала нова програма Bolt Plus.

В’ячеслав Левченко, генеральний менеджер Bolt Food в Україні

Bolt Plus – це щомісячна підписка від Bolt, створена для найактивніших користувачів, яка об’єднує бонуси для поїздок і доставки через Bolt Food. Підписники отримують безкоштовну доставку з ресторанів і магазинів-партнерів при замовленнях із чеком на суму від 249 грн (Bolt покриває вартість доставки до 100 грн), кешбек до 10% за поїздки, який можна використати на подальші поїздки чи замовлення, а також три безкоштовні скасування поїздок на місяць.

Доступ до постійних клієнтів

Підписники Bolt Plus – це користувачі, які цінують зручність, швидкість і якість. Вони замовляють удвічі частіше, ніж середній користувач, а після оформлення підписки кількість замовлень від таких користувачів зростає ще до 20% щомісяця, за нашими даними.

Крім цього, 17% користувачів Bolt Plus замовляють як мінімум двічі на тиждень, а то й частіше. Для партнерів це означає стабільне збільшення кількості замовлень, вищий середній чек і надійну базу лояльних клієнтів.

Нові можливості завдяки екосистемі Bolt

Bolt Plus поєднує переваги сервісів доставки та перевезень Bolt. Тож партнери Bolt Food отримують можливість бути помітними не лише для постійних користувачів доставки, а й для клієнтів Bolt, які щодня користуються нашими поїздками. Це унікальний спосіб для ресторанів і магазинів розширити свою аудиторію та вийти на новий рівень охоплення.

Додаткова видимість і довіра

Партнери Bolt Plus отримують підвищену видимість у застосунку завдяки розміщенню в окремій категорії на головному екрані, присутності в банері Bolt Plus та спеціальному логотипу. Це дозволяє їм залучати більше нових користувачів, отримувати більше повторних замовлень і мати доступ до преміум-аудиторії – клієнтів, які замовляють найчастіше та витрачають найбільше на платформі Bolt Food.

Партнерство, засноване на прозорості

Ми в Bolt Food віримо, що справжнє партнерство – це коли виграють усі сторони. Тому наша місія полягає в тому, щоб допомагати ресторанам, магазинам і кур’єрам зростати разом із нами. Ми забезпечуємо повну прозорість доходів для кур’єрів-партнерів і створюємо інструменти для бізнесів, які хочуть бути ближче до своїх клієнтів.

Навіть попри складні часи, спільнота наших партнерів продовжує зростати: за період повномасштабної війни база ресторанів в Bolt Food збільшилася у 3,5 раза.

Bolt Food працює в Україні з 2020 року і вже сьогодні надає послуги доставки їжі та продуктів у 40 містах. Сервіс в Україні охоплює понад 6000 ресторанів-партнерів, серед яких McDonald’s, KFC та Domino’s. Ми бачимо, як швидко розвивається локальний ринок, і переконані, що програма Bolt Plus допоможе нашим українським партнерам упевнено рости навіть у часи турбулентності.