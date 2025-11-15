Чим відрізняються банки від фінтехів, як краще будувати фінансові рішення та кого обиратимуть клієнти у майбутньому? Про це СЕО NovaPay Ігор Сироватко, керівник напрямку торгових рішень ПриватБанку Сергій Макаренко та СЕО «Банк Власний Рахунок» Христина Кармазіна говорили на конференції «Forbes Banker» 31 жовтня. Модерував розмову партнер Sayenko Harenko Олександр Ніколайчик. Головне із (місцями запеклої) дискусії.