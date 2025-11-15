Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Клієнти – полігамні». Як фінтехи конкурують з банками? Пояснюють та іноді сперечаються топменеджери з NovaPay, «Привату» та Банку власний рахунок

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

Forbes Banker /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Forbes Banker. «Фінтех і банки: конкуренти чи партнери» Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:33

Чим відрізняються банки від фінтехів, як краще будувати фінансові рішення та кого обиратимуть клієнти у майбутньому? Про це СЕО NovaPay Ігор Сироватко, керівник напрямку торгових рішень ПриватБанку Сергій Макаренко та СЕО «Банк Власний Рахунок» Христина Кармазіна говорили на конференції «Forbes Banker» 31 жовтня. Модерував розмову партнер Sayenko Harenko Олександр Ніколайчик. Головне із (місцями запеклої) дискусії.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Пряма мова учасників панелі скорочена і відредагована для зрозумілості.

Що таке фінтех? 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні