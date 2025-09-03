Які ключові зміни вони впроваджують? Про це в інтерв’ю Forbes BrandVoice розповіла Тетяна Андріанова, СЕО, голова комітету з корпоративної безпеки Octava Capital

За 30 років існування Octava Capital пройшла шлях від стартапу до одного з найпомітніших гравців українського ринку управління активами, інвестувавши у сфери ШІ, кібербезпеки, телеком та defense. Щоб продовжувати зростати та залишатися конкурентоспроможною, компанії доводиться постійно адаптуватися до економічних і ринкових викликів.

Від часу заснування Octava Capital пройшла через численні виклики. Які управлінські рішення допомогли компанії зберегти стабільність протягом цього періоду?

Вік Octava Capital майже співпадає з віком незалежності України. За цей час ми пройшли багато фінансових криз, трансформаційних процесів, пандемію, повномасштабну війну – і щоразу шукали баланс між швидкою адаптацією та збереженням стратегічного фокусу.

Ми завжди дивимося на бізнес не лише як на капітал, а як на екосистему: людей, технології, партнерства. Це дозволяє витримувати будь-які турбулентності.

Зараз у нас кілька типів інвестицій – у поточні бізнеси, нові проєкти, працівників та соціальні ініціативи. Інвестиції в діючі бізнеси допомагають підтримувати прибуткові напрями, впроваджувати інновації та знижувати ризики. Нові проєкти ми розглядаємо як вклад у перемогу України, зокрема це наші оборонні проєкти Octava Defence. Частина з них вже реалізується, а інші – на етапі планування. Також ми шукаємо нові можливості в «зелених» технологіях, цифровізації та інноваціях, готуючись до інтеграції з ЄС.

І, звісно, у нашому фокусі завжди залишаються люди. Як топ-менеджер, я вважаю людиноцентричність головним принципом, бо саме команди є рушієм будь-яких трансформацій.

Якими є ключові віхи розвитку Octava Capital? Як вони перегукуються з етапами розвитку України?

Як і країна, ми розвивалися хвилями. Спершу будували основні напрями, а потім диверсифікували бізнес і шукали нові ідеї у сфері телекомунікацій та безпеки. А з початком війни ми, як і держава, зробили ставку на оборонні технології й людський потенціал.

Наш головний критерій – практична користь та здатність технології розвʼязувати актуальні проблеми. Ми перевіряємо, чи можна масштабувати рішення, інтегрувати їх в існуючі системи, а головне – чи потрібні вони кінцевим користувачам, зокрема Силам оборони. Тут важлива спільна робота бізнесу, інженерів і військових.

Український ринок defense-tech зараз активно розвивається, і ми є його частиною. Згідно зі звітом резидентів Дія.City, сьогодні в Україні діє понад 10 активних фондів, що вкладають кошти в сферу оборонних технологій. Всіх нас об’єднує спільний інтерес – інвестувати у рішення, що реально допомагають на полі бою.

Чи був момент точки неповернення, коли зміни потрібно було впроваджувати негайно?

У певні кризові моменти доводилось приймати непопулярні рішення: ми оптимізували витрати, переглядали бізнес-процеси або згортали напрями, які втратили актуальність. Але саме повномасштабна війна стала тією межею, після якої трансформації довелося впроваджувати негайно.

Ми оперативно переглянули інвестиційні пріоритети й перенесли фокус із проєктів у сфері кіберзахисту та безпеки критичної інфраструктури на оборонні розробки Octava Defence.

За якими критеріями ви відрізняєте перспективні інновації від гучних, але короткотривалих трендів?

Ми завжди запитуємо себе: чи вирішує ця технологія реальну проблему? Чи здатна вона інтегруватися в уже існуючу систему і чи є в неї потенціал для масштабування? Одним словом, шукаємо ті рішення, які працюють на користь бізнесу, людям та суспільству.

Ви якось казали, що лідер – це відповідальність, а не посада. Як ця філософія проявилася у рішеннях?

Перші місяці війни показали: формальні посади втрачають сенс. Лідерство проявляється у готовності взяти на себе відповідальність, ухвалювати непопулярні рішення й бути поруч із командою.

Головним активом Octava Capital завжди були і є люди. Капітал можна заробити, технології – створити чи купити, але тільки команда, яка здатна працювати в умовах невизначеності, – наш безцінний ресурс.

У дні, коли невизначеність зашкалює, що допомагає зберігати ясність?

Головне – довіряти собі. У критичні моменти внутрішній компас цінніший за будь-яку карту. Навіть просте спілкування з командою, колегами, однодумцями повертає відчуття реальності та сенсу. І звісно дисципліна – моя опора за будь-яких обставин, навіть коли все навколо змінюється.

У тих надважких умовах, в яких зараз працює український бізнес, є лише один спосіб впоратись з цим тиском: відчувати, що твоя робота має сенс. Це тримає в тонусі навіть у найважчі моменти. Я завжди кажу: «якщо не ми, то хто?».

Якою ви бачите свою місію як лідерки: бути «якорем» чи тією, хто прокладає шлях?

Я думаю, що лідер має бути і тим, і іншим. Сьогодні люди шукають можливостей для розвитку та справедливої оцінки своїх результатів. Тому завдання лідера – створити середовище, де все це можливо.

За будь-яких трансформацій головне – це відверта комунікація з командами. Ми завжди пояснювали не лише «що» змінюється, а й «чому». Це допомагає зняти напругу та зберегти довіру.

Для команди важлива стабільність, але водночас вони хочуть бачити, що хтось має сміливість йти вперед у невідоме. Тож моє завдання – поєднувати ці ролі.