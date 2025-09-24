«Ми рухаємося від ідей до глобальних проєктів у фінтеху, освіті, здоровʼї та обороні», – Андрій Опанасюк, А1Х Capital

У 2023 році до підприємця Андрія Опанасюка звернулися знайомі з ідеєю проінвестувати в трейдингову платформу. Попри досвід управління лише у традиційному бізнесі, він занурився в ІТ-напрям, детально проаналізував продукт і побачив, що стартап дійсно має потенціал. За два роки платформа зросла до 20 000 користувачів і має понад $1 млрд обороту (дані компанії). Згодом з’явилися й інші проєкти, які Опанасюк об’єднав в інвестиційний холдинг A1X Capital . Основний фокус компанії – стартапи з фінтеху, оборонної галузі, освіти та охорони здоров’я. Загальна сума інвестицій, за даними холдингу, вже перевищила $2,2 млн. Які можливості відкривають ці проєкти – в інтерв’ю з Андрієм Опанасюком.

Технології для безпеки

Україна вже четвертий рік протистоїть російській агресії, і потреба в оборонних інноваціях зростає. За яким принципом ви обираєте стартапи у військовій сфері?

Основний принцип – прямий вплив на збереження життів. Після 24 лютого 2022 року я чітко усвідомив, що ситуація вимагає негайних дій, і моя участь у безпекових ініціативах – не лише роль волонтера, а й прямі інвестиції в захист людей від агресії. Я обираю ті розробки, які мають чітке практичне застосування та можуть рятувати життя тут і зараз. Ми не інвестуємо в теорію. Кожна ініціатива оцінюється з точки зору її реальної користі на полі бою та потенціалу для захисту не тільки України, а й усього цивілізованого світу.

Один із ваших стартапів розробляє дрони зі штучним інтелектом. У чому полягає його ідея?

Ключова ідея – створення інтелектуальних систем, які мінімізують ризики для людей та підвищують ефективність операцій.

Яких інвестицій потребував цей стартап на етапі запуску?

Загалом середній чек інвестицій у стартап становить приблизно $250 000. Для масштабування цього проєкту потрібні ресурси на розширення виробничих потужностей, подальші R&D для вдосконалення системи та розбудови команди.

Який потенціал має цей проєкт, а також інші ваші оборонні стартапи для розвитку української військової технологічної екосистеми?

Потенціал – величезний. Ми створюємо не просто окремі продукти, а цілісні рішення, які можуть стати основою для нової технологічної екосистеми. Прикладом є наша інвестиція в симулятор РПГ, створений з R&D-центром WINSTARS.AI на чолі з Дмитром Софиною. Цей проєкт ми продали великому виробнику в оборонній галузі, що дозволило вивільнити ресурси для нових розробок. Такі кейси доводять: українські оборонні стартапи можуть бути не лише ефективними, а й комерційно успішними.

Чи бачите ви можливості інтеграції таких рішень на ринки США та ЄС?

Я щиро вірю, що наші розробки допоможуть усьому цивілізованому світу боротися з агресіями.

Міжнародне партнерство є ключовим для цього. Саме тому я активно розбудовую мережу контактів у США. Плани щодо запуску венчурного фонду в США напряму пов’язані з бажанням створити міст для українських технологічних компаній, зокрема й оборонних, для їх виходу на глобальні ринки та залучення міжнародного капіталу.

Освітні технології

Розкажіть про спільний освітній проєкт із Міністерством цифрової трансформації. Які завдання ви ставили на старті та які технології використовуєте?

Освіта – фундамент розвитку суспільства. Розумні люди – це наше майбутнє. Саме тому інвестиції в освіту – це найкращі інвестиції, які тільки можна зробити.

Зокрема, я виступив одним з ідейних натхненників проєкту UME UP, створеного Мінцифри, Українським фондом стартапів та WINSTARS.AI. Наше завдання – трансформувати його в повноцінний інкубатор інновацій UME UP. Ми запускаємо офлайн-навчання, що дозволить підготувати тисячі молодих талантів. Пілотний проєкт символічно запускаємо на базі першого в Україні технопарку «Кристал» у Вінниці, який стане платформою для інкубаційної програми.

Серед подібних ініціатив наш проєкт вирізняється практичністю та інклюзивністю. Ми не обмежуємося курсами зі стартапів, а готуємо інженерів і дата-науковців через глибоку програму з офлайн-компонентом.

Наша мета – дати українцям інструменти для відкриттів і створення проєктів світового рівня.

Я вірю: після війни весь світ буде зацікавлений інвестувати в нашу країну, і нам потрібно бути до цього готовими, створити потужний кадровий резерв. Тобто головне завдання – це масштабування якісної освіти, щоб забезпечити таку кількість спеціалістів, яка буде потрібна для відновлення і технологічного прориву України.

Чи може цей проєкт стати глобальним рішенням на ринку EdTech?

Ми не обмежуємося лише інкубатором. Разом із партнерами розвиваємо ще один проєкт, що має дві складові: онлайн-платформу – новий українсько-американський стартап UME SPACE та офлайн-частину, яку для нас зараз розробляють партнери з провідних інкубаційних та акселераційних програм. Таким чином ми будуємо цілісну екосистему, яка готуватиме людей, здатних створювати глобальні продукти. Я впевнений, що наші випускники та їхні проєкти будуть конкурентними на будь-якому ринку.

Децентралізований фінтех

Ви називаєте блокчейн революцією у фінансах. У чому, на вашу думку, ключові переваги децентралізованих фінансів над класичним банкінгом?

Як людина, котра починала кар’єру в найбільшому банку країни, я бачу, що після блокчейн-революції з’явилися нові можливості. Ключова перевага DeFi – створення по-справжньому децентралізованих моделей, які роблять фінансові послуги зручнішими, безпечнішими та прозорішими, звісно, з урахуванням законодавства.

Український ринок – один з найбільш прогресивних у світі щодо прийняття цифрових технологій. DeFi-рішення можуть надати українцям доступ до глобальних фінансових інструментів, здешевити транзакції та запропонувати нові способи управління активами, незалежно від традиційних банківських інституцій.

Розкажіть детальніше про стартап. Як працює ця модель?

Нашим першим великим проєктом у фінтеху стала трейдингова платформа, яка наразі обʼєднує понад 20 000 користувачів і є досить успішною.

Але у сфері DeFi є і певні виклики. Серед основних – поєднання регуляторики та довіри. Технології вже існують, але для масового впровадження потрібні чіткі правила гри та впевненість користувачів у надійності системи. Саме тому ми приділяємо величезну увагу юридичній та фінансовій експертизі, залучаючи таких фахівців, як Марʼяна Татарин, CPA у Deloitte, США.

До речі, завдяки знайомству з Марʼяною Татарин та Дмитром Софиною я став одним із радників та учасників проєкту Tech Synergy SFO. Це потужний центр, що покликаний обʼєднати українських творців технологій з інвесторами Кремнієвої долини.

Які перспективи масштабування ви бачите для цього стартапу?

Будь-який фінтех-проєкт ми одразу розглядаємо як глобальний. Співпраця з іноземними партнерами – це не план, а вже реальність. Ми будуємо інфраструктуру для запуску бізнесу в США, розуміючи всі юридичні та податкові тонкощі. Наша мета – створювати продукти, що працюватимуть на міжнародних ринках.

Життя через технології: охорона здоровʼя

Сьогодні технології здатні продовжувати життя. Як саме ви бачите цей вплив?

Кожен з нас стикався із ситуацією, коли лікування є надто дорогим або неможливим. Технології, особливо ШІ, дають шанс це змінити. Вони дозволяють створювати нові методи діагностики, персоналізовані плани лікування та знаходити рішення для хвороб, які раніше вважалися невиліковними. Це і є реальний вплив – продовження та покращення якості життя.

Нині ми зосереджуємося на deep-tech-проєктах, що покликані розв’язувати складні медичні проблеми. Після знайомства з командою Tayra.ai на чолі з Юлією Тичинською та за підтримки R&D Center Winstars.AI ми заснували окремий напрям медичних досліджень. Я інвестував у низку спільних проєктів, спрямованих на пошук сучасних методів лікування та створення нових формул препаратів із застосуванням технологій ШІ. Для мене цей напрям є одним із пріоритетних, хоча я добре усвідомлюю: це інвестиції у майбутнє.

Які ключові виклики стоять перед українськими HealthTech-командами?

Основні виклики – це тривалий цикл розробки та досліджень, необхідність клінічних випробувань, складна сертифікація та висока вартість R&D. На відміну від інших сфер, тут неможливо запустити сирий продукт. Потрібні значні інвестиції і терпіння.

Я впевнений, що проєкт має потенціал, адже в Україні сильна наукова та інженерна школа. Ми можемо створювати не просто аналоги, а унікальні глибокі технології.

Український HealthTech може стати конкурентним на глобальному рівні, особливо якщо правильно вибудувати звʼязки з міжнародними ринками.

Ви вже будуєте партнерства у Кремнієвій долині та США. Як інтеграція з глобальною екосистемою може пришвидшити розвиток українських медичних стартапів?

Інтеграція – це ключ до успіху. Мої партнери – Дмитро Софина, Юлія Тичинська та Марʼяна Татарин – уже провели для мене у Кремнієвій долині серію перемовин у секторі фармацевтики та діагностики. Ми знайшли можливості для синергії, де наші глибокі дослідження можуть підсилити американські проєкти. Це найшвидший шлях до ринку: не конкурувати, а співпрацювати, інтегруючи наші ідеї.

Для мене це не просто бізнес – я інвестую в майбутнє. Моє бачення для A1X Capital – перетворити його на повноцінний венчурний фонд, який підтримує українські стартапи та допомагає їм виходити на міжнародні ринки, створюючи нові можливості для інновацій та глобальної синергії.