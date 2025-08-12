Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:17 хвилин
Олександр Писарук наприкінці року залишить посаду голови правління Райффайзен Банку, однієї з найбільших фінустанов країни. Як за шість років його керівництва змінився австрійський банк?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.