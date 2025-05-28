Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая

На тлі змін у фінансовому регулюванні банки дедалі частіше опиняються в ситуаціях, коли контроль перетинається з тиском. За словами Дениса Бугая, адвоката і партнера-засновника VB Partners, останніми роками зростає кількість кримінальних проваджень, що стосуються банків та їхніх керівників – іноді навіть у випадках незначних процедурних порушень. Чому регуляторна політика стає жорсткішою та як банкам краще вибудовувати взаємодію з контролюючими органами – розповідає експерт.

Розкажіть, будь ласка, на що зараз звертають увагу правоохоронці під час розслідувань?

Все частіше правоохоронці з власної ініціативи оцінюють належність процедур фінансового моніторингу банку. Вони роблять висновки про те, що в певних операціях комерційний банк недостатньо глибоко чи детально здійснив фінансовий моніторинг. Це субʼєктивна оцінка, яка дозволяє правоохоронцям називати класичну банківську діяльність злочинною.

Також інтерес правоохоронців викликають операції, що стосуються міскодінгу, дропів, клієнтські операції з ухилення від сплати податків, операції з державними активами. У такій ситуації банк стає учасником операції, і замість того, щоб аналізувати діяльність субʼєктів, слідчі аналізують діяльність банку.

Ще одна зона уваги – контроль дотримання санкційних обмежень. Претензії мають бути висунуті до клієнтів, але під удар потрапляють банки, стаючи відповідачами.

Крім того, от-от сформується ще одне явище – криміналізація порушень санкційного режиму. Відповідні зміни до Кримінального кодексу уже підтримані профільним комітетом Верховної Ради. Гадаю, найближчим часом побачимо закон, що впровадить кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму, і банки стануть відповідачами у цих питаннях.

Ще один важливий аспект ризику для банків – оцінка ділової репутації керівництва та власників. З яких причин НБУ може визнати репутацію акціонера чи керівника банку небездоганною?

Персональні санкції, несплата податків, подання недостовірних даних до НБУ, звʼязки з державою-агресором. Останнє є однією з найпопулярніших причин: достатньо будь-якого повідомлення – про докази не йдеться – від правоохоронців, щоб отримати проблему через начебто наявний паспорт іншої країни.

Перелік умов, прописаних у законі, за яких ділову репутацію особи можуть визнати небездоганною, не є вичерпним і закінчується фразою «…та інші значні фактори». Це надає регулятору безмежні можливості і шпарину для субʼєктивного трактування, що може обернутися помилкою.

Чим визнання ділової репутації менеджерів чи акціонерів банку небездоганною загрожує їм самим, банку і його клієнтам?

Горизонт наслідків широкий: від вимоги усунення порушення і штрафу до ліквідації банку. Для банкіра і фінансиста це означає втрату професії. Яким би професіоналом він не був, якщо його репутація має ярлик «небездоганної», працювати на посадах відповідного рівня він не зможе.

Що мають робити керівники банків, аби мінімізувати ризики персональних санкцій та забезпечити власну безпеку і безпеку фінансової установи?

Перше – бути максимально уважними до кожної операції і детально обґрунтовувати їх економічну доцільність та відповідність інтересам банку. Недостатньо формально виконати вимоги положень банку, щоб стверджувати про законність операції. Суд буде оцінювати не лише формальну її законність, а й економічну доцільність і вчинення в інтересах банку.

Друге – створення системи моніторингу і контролю правових ризиків. Скрупульозний аудит допоможе ідентифікувати й усунути потенційні порушення на ранніх етапах.

Третє – дотримання усіх вимог законодавства, забезпечення повної прозорості операцій та перевірка контрагентів на санкційні обмеження і зв’язки з ризиковими особами та країнами. Порушення або недбалість трактується як неправомірний умисел чи злочин, тому якщо правила потребують конкретних висновків і довідок, усі вони мають бути наявні.

Четверте – проактивна, а не формальна реакція банку на вимоги регулятора. Це стосується і реакції на результати перевірки НБУ. За результатами перевірок формуються побажання до установи, тож менеджмент банку має робити все, щоб їх виконати. Якщо не вдається, треба вказувати причини і пояснювати регулятору, що здійснює банк на виконання цих вимог.

П’яте – якщо НБУ застосовує заходи впливу, треба їх виконувати, зокрема сплачувати штрафи. Вже після цього варто оскаржувати ці рішення в суді. Якщо не зробити цього, після наступної перевірки НБУ може зайняти позицію повторності, бо попереднє рішення не скасовано. Це призведе до серйозніших правових наслідків.

Усі ці процеси не потребують додаткових ресурсів, а лише уважності та дисципліни. Вони мають бути не формальністю, а частиною корпоративної культури банку, повноцінним бізнес-процесом. Ризики занадто високі, щоб їх ігнорувати, і заходи безпеки не бувають надмірними.

Спрогнозуйте тенденції щодо контролю за банками з боку держави

На мою думку, регуляторний тиск зростатиме. НБУ посилюватиме вимоги до фінмоніторингу та комплаєнсу. Побачимо нові великі штрафи банкам, нові ліквідації на ринку небанківських фінансових установ і рішення з визнання репутації небездоганною. Також почастішають перевірки і розслідування в контексті боротьби з економічними злочинами. Відтак фінансовим установам треба бути готовими до таких реалій і докладати всіх зусиль, аби забезпечити відповідність своїх процесів букві закону.