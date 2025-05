Як банкам працювати в умовах посиленого регулювання: поради адвоката Дениса Бугая

VB Partners – українська юридична фірма, заснована в 2005 році. Спеціалізується, зокрема, на кримінальному праві та супроводжує клієнтів на всіх етапах справ у сфері White-Collar Crime. Команда з 40 юристів відзначена міжнародними дослідженнями Legal 500, Who is Who Legal, Chambers Europe і має 16 глобальних відзнак.

Компанія працює у практиках White-Collar Crime, Anti-Corruption, Dispute Resolution, Interpol Extradition, Sanctions, фокусуючись на комплексних кримінальних провадженнях, антикорупційних розслідуваннях та спорах із регуляторами. У портфелі – десятки успішних кейсів, зокрема щодо транскордонних розслідувань у Німеччині, Австрії, Великій Британії, Швейцарії, Франції, на Кіпрі.

Юристи VB Partners мають експертизу в банківському, корпоративному і податковому праві, фінмоніторингу. Вже 20 років компанія представляє інтереси акціонерів та топменеджерів банків у кримінальних провадженнях різного профілю.

*Дані надано пресслужбою компанії.