Пройдіть опитування про ШІ в бізнесі, що буде опубліковано у наступному журналі Forbes Ukraine

Forbes Ukraine готує велику тему у шостий номер журналу, присвячену результатам трьох років від появи масового штучного інтелекту. Для цього випуску агенція візуальних комунікацій Top Lead проводить опитування українського бізнесу про застосування ШІ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Поділіться своїм досвідом використання ШІ, заповнивши опитувальник за посиланням. Анкета містить вісім питань із варіантами відповідей та можливістю доповнити їх. Дедлайн: 7 грудня.
- Відповіді будуть агреговані, візуалізовані у вигляді інфографіки й опубліковані у наступному журналі Forbes, що вийде друком у грудні.
- Ваші відповіді допоможуть зрозуміти, як український бізнес використовує ШІ-рішення, наскільки це ефективно та які результати.
- Дякуємо за участь!
