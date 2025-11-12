Підписка від 49 грн
Пройдіть опитування про використання ШІ в бізнесі. Результати опублікуємо у наступному числі журналу Forbes Ukraine

1 хв читання

Пройдіть опитування про ШІ в бізнесі, що буде опубліковано у наступному журналі Forbes

Пройдіть опитування про ШІ в бізнесі, що буде опубліковано у наступному журналі Forbes Ukraine

Forbes Ukraine готує велику тему у шостий номер журналу, присвячену результатам трьох років від появи масового штучного інтелекту. Для цього випуску агенція візуальних комунікацій Top Lead проводить опитування українського бізнесу про застосування ШІ.

  • Поділіться своїм досвідом використання ШІ, заповнивши опитувальник за посиланням. Анкета містить вісім питань із варіантами відповідей та можливістю доповнити їх. Дедлайн: 7 грудня.
  • Відповіді будуть агреговані, візуалізовані у вигляді інфографіки й опубліковані у наступному журналі Forbes, що вийде друком у грудні.
  • Ваші відповіді допоможуть зрозуміти, як український бізнес використовує ШІ-рішення, наскільки це ефективно та які результати. 
  • Дякуємо за участь!

