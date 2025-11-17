Сезони лідерства: про що говорили на Саміті CEO 2025

У Києві 14 листопада відбувся Саміт CEO – щорічний форум Forbes Ukraine для лідерів компаній. Цьогорічна подія була натхненна ідеєю сезонів: від початку каденції до передачі влади, від весни до зими.

Шлях CEO ніколи не буває прямим. Кожен етап – новий сезон, нові виклики, нові сили. Але в житті кожного успішного СЕО є спільне: підготовка до ролі, сильний старт, утримання темпу, виховання наступників.

Як мислять і працюють лідери у різних сезонах свого шляху?

Наталія Суслова, терапевтка, військова лікарка, медична директорка ГО «Сильні серця»

На старті важливо познайомитися з командою та зрозуміти їхні цінності, певна CEO «Будинку іграшок» Марія Назаренко. «Цінності в компанії мають бути єдині, – додає заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова. – Потрібні конкретні приклади, як вони працюють, щоб цінності не стали лозунгом».

Лариса Чернишова, заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів; Марія Назаренко, CEO Будинку Іграшок

Призначений навесні 2025 року генеральний директор «Інтерпайп» Лука Занотті вражений стійкістю українців. Що допомагає опанувати контекст? Активне слухання. «Чути людей, щоб розуміти, як вони мислять, – шлях до побудови звʼязку, – каже топменеджер. – Коли приходиш у нову компанію, це найважливіше».

Лука Занотті, генеральний директор «Інтерпайп»

У 2026-му «осінній» CEO Сергій Павлик, який майже пʼять років очолює Bolt в Україні, буде вчитись краще розуміти людей і допомагати підлеглим ефективно взаємодіяти.

Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні

Його колега Ярема Івахів, генеральний директор «ЛПП Україна», вчить команду ніколи не приховувати правди. Він регулярно запитує у працівників, що зробити, щоб поліпшити їхнє життя. «Лідер – це не статус, а дія», – каже Івахів.

Ярема Івахів, CEO «ЛПП Україна»

Олександр Писарук йде з посади голови правління Райффайзен Банку після шести років. Він описує себе як лідера, націленого на розбудову консенсусу. Але ключовою силою СЕО, на його думку, має бути автентичність. «Люди ніколи не підуть за тобою, якщо ти фейк», – каже банкір.

Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку

