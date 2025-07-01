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«Дороже кредитов». В Украине появилась онлайн-платформа и закон о факторинге, но бизнес не решается им пользоваться. Что сдерживает предпринимателей?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

2 хв читання

дебіторська заборгованість факторинг кредити /Getty Images

Реформа факторинга была одним из пунктов Стратегии МСБ, опубликованной Кабмином в сентябре 2024 года. Фото Getty Images

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С октября 2024 года Кабмин и госкомпании пытаются создать понятный механизм факторинга. Почему предприниматели не спешат им пользоваться?

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3 июня 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон о факторинге. Его нововведение – создание реестра соглашений в данной сфере и правила лицензирования для небанковских учреждений.

Предприниматели пока не готовы переходить от привычных методов финансирования. «Дешевле пользоваться кредитами», – говорит совладелец производителя веганских блюд Wanted Vegan Виктор Квашенко. Чтобы избегать кассовых разрывов – оптимизируют второстепенные расходы, рассказывает совладелец производителя стремянок Virastar Алексей Алексеенко. В прошлом году компания привлекла инвестиции от промышленного акселератора INDAX, вложив с собственными средствами $4 млн в новое производство. Факторинг как альтернативный источник финансирования не рассматривается.

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