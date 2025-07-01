С октября 2024 года Кабмин и госкомпании пытаются создать понятный механизм факторинга. Почему предприниматели не спешат им пользоваться?

3 июня 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон о факторинге. Его нововведение – создание реестра соглашений в данной сфере и правила лицензирования для небанковских учреждений.

Предприниматели пока не готовы переходить от привычных методов финансирования. «Дешевле пользоваться кредитами», – говорит совладелец производителя веганских блюд Wanted Vegan Виктор Квашенко. Чтобы избегать кассовых разрывов – оптимизируют второстепенные расходы, рассказывает совладелец производителя стремянок Virastar Алексей Алексеенко. В прошлом году компания привлекла инвестиции от промышленного акселератора INDAX, вложив с собственными средствами $4 млн в новое производство. Факторинг как альтернативный источник финансирования не рассматривается.