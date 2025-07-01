Від жовтня 2024 року Кабмін і держкомпанії намагаються створити зрозумілий механізм факторингу. Чому підприємці не поспішають ним користуватись?

3 червня 2025-го Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про факторинг. Його нововведення – створення реєстру угод у цій сфері та правила ліцензування для небанківських установ.

Підприємці поки не готові переходити від звичних методів фінансування. «Дешевне користуватися кредитами», – каже співвласник виробника веганських страв Wanted Vegan Віктор Квашенко. Щоб уникати касових розривів – оптимізують другорядні витрати, розповідає співвласник виробника драбин Virastar Олексії Алєксєєнко. Торік компанія залучила інвестиції від промислового акселератора INDAX, вклавши разом із власними коштами $4 млн в нове виробництво. Факторинг як альтернативне джерело фінансування не розглядають.