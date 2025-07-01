Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Дорожче за кредити». В Україні зʼявилась онлайн-платформа і закон про факторинг, але бізнес не наважується ним користуватись. Що стримує підприємців?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

2 хв читання

дебіторська заборгованість факторинг кредити /Getty Images

Реформа факторингу була одним із пунктів Стратегії МСБ, яку Кабмін опублікував у вересні 2024 року Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:51 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:51

Від жовтня 2024 року Кабмін і держкомпанії намагаються створити зрозумілий механізм факторингу. Чому підприємці не поспішають ним користуватись?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

3 червня 2025-го Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про факторинг. Його нововведення – створення реєстру угод у цій сфері та правила ліцензування для небанківських установ.

Підприємці поки не готові переходити від звичних методів фінансування. «Дешевне користуватися кредитами», – каже співвласник виробника веганських страв Wanted Vegan Віктор Квашенко. Щоб уникати касових розривів – оптимізують другорядні витрати, розповідає співвласник виробника драбин Virastar Олексії Алєксєєнко. Торік компанія залучила інвестиції від промислового акселератора INDAX, вклавши разом із власними коштами $4 млн в нове виробництво. Факторинг як альтернативне джерело фінансування не розглядають.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні