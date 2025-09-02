Два года назад Верховная рада сделала шаг для легализации крафтового производства крепкого алкоголя, снизив стоимость лицензии в шестнадцать раз. Закон заработал только в начале этого года – за первую половину 2025-го выдано двадцать новых лицензий. С какими трудностями столкнулись первопроходцы рынка и что нужно знать, начиная собственное производство крепкого алкоголя?

«15 лет делал крепкий алкоголь в гараже для себя и друзей, но решил сделать из хобби бизнес», – рассказывает совладелец малой дистиллерии «ОлВи+» Олег Головченко. Демобилизовавшись, с лета 2025 года он производит в Харькове семь видов крепких напитков на зерновой, овощной и ягодной основах – аналоги водки, джина и настойки. Объемы производства – 3000-5000 пол-литровых бутылок в месяц ценой от 260 до 360 грн.

Головченко – один из предпринимателей, воспользовавшихся облегчением законодательного поля для малых производителей дистиллятов. В 2023-м Верховная рада упростила выход на рынок малым производителям крепкого алкоголя, приняв изменения в закон.