Украинцы готовы к экспериментам, если речь идет о пиве. В 2024 году небольшие крафтовые пивоварни увеличили производство на 10% – это вдвое быстрее, чем растет весь пивной рынок. Однако по объемам продаж они еще существенно отстают от крупных компаний. По данным Ассоциации независимых пивоваров, в 2024 году весь рынок крафтового пива составил 1,2 млрд грн, тогда как только «Карлсберг Украина» заработала 12,5 млрд грн. За небольшую долю рынка – всего 2,5% – соревнуются 117 маленьких пивоварен.

Как им удается расти на фоне крупных компаний?