Два роки тому Верховна рада зробила крок для легалізації крафтового виробництва міцного алкоголю, зменшивши вартість ліцензії в шістнадцять разів. Закон запрацював тільки на початку цього року – за першу половину 2025-го видано двадцять нових ліцензій. З якими труднощами стикнулися першопрохідці ринку і що потрібно знати, починаючи власне виробництво міцного алкоголю?
«15 років робив міцний алкоголь у гаражі для себе і друзів, але вирішив зробити з хобі бізнес», – розповідає співвласник малої дистилерії «ОлВі+» Олег Головченко. Демобілізувавшись, з літа 2025 року він виробляє у Харкові сім видів міцних напоїв на зерновій, овочевій та ягідній основах – аналоги горілки, джину та настоянки. Обсяги виробництва – 3000-5000 півлітрових пляшок на місяць ціною від 260 до 360 грн.
Головченко – один із підприємців, що скористалися полегшенням законодавчого поля для малих виробників дистилятів. У 2023-му Верховна рада спростила вихід на ринок малим виробникам міцного алкоголю, прийнявши зміни в закон.
