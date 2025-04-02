ІТ-школа для дітей: досвід ветерана-підприємця в School of Modern Skills і поради для розвитку освітнього бізнесу

У межах грантової програми «БІЗНЕС ВОЯЖЕР» від Mastercard i Forbes Ukraine BrandVoice Роксоляна Вороновська, керівниця платформи онлайн-курсів «УКУ-онлайн», та Антон Чорний, CEO і співвласник школи програмування GoIt, поділилися порадами щодо розвитку бізнесу з Андрієм Одаренком, ветераном і співзасновником IT-школи School of Modern Skills
Про грантову програму
Компанія Mastercard i Forbes Ukraine BrandVoice реалізували грантово-менторську програму «БІЗНЕС ВОЯЖЕР» для підтримки ветеранського бізнесу. Три фіналісти отримали гранти по 500 000 грн кожен і консультаційні сесії від провідних українських підприємців. Крім того, кожен із переможців став героєм відеоепізоду на YouTube-каналі Forbes Ukraine, надихаючи інших ветеранів-підприємців на нові досягнення та втілення власних ідей у життя. У третьому випуску Роксоляна Вороновська, керівниця платформи онлайн-курсів Українського католицького університету «УКУ-онлайн» і школи безперервного навчання «Школа цілісного розвитку УКУ», та Антон Чорний, CEO і співвласник школи програмування GoIt, надали поради Андрію Одаренку, ветерану та співзасновнику IT-школи для дітей School of Modern Skills.
Про місію
Андрій Одаренко – військовий-доброволець, ветеран бойових дій. Після демобілізації він спрямовує свою енергію на два напрями: займається ветеранською спільнотою «Новий горизонт» і дитячою IT-школою School of Modern Skills. «У школі ми прагнемо дати дітям не лише практичні знання, а й створюємо атмосферу щастя та довіри між учнями і викладачами», – підкреслює Андрій. Наразі в школі навчається 80 дітей і підлітків віком від чотирьох до 16 років.
Найменші учні, від чотирьох до шести років, опановують робототехніку Lego – на заняттях складають різноманітних роботів і програмують їхні рухи. Діти віком від шести до дев’яти років вивчають Minecraft або курс IT-старт, знайомлячись зі стандартними програмами Excel і Word. «Особливо хочу наголосити на курсі Minecraft, адже багато хто вважає, що на ньому діти просто граються, – пояснює Андрій Одаренко. – Насправді цей курс надзвичайно важливий, оскільки розвиває навички комунікації та роботи в команді».
Старші діти, віком від дев’яти до 12 років, вивчають основи програмування, створюючи 2D та 3D проєкти, невеликі мобільні застосунки й ігри. Також діти можуть опанувати Adobe Photoshop і створювати візитівки, рекламні матеріали та розробляти інші дизайн-проєкти. Найстарші 16-річні учні вивчають мову програмування Python.
Андрій не зупиняється на досягнутому та планує розширювати можливості школи, відкривши напрям онлайн-навчання. Це допоможе School of Modern Skills залучити ширшу аудиторію з різних регіонів і навіть інших країн.
Я бачу величезний потенціал у розвитку онлайн-навчання та прагну, щоб діти мали змогу розкрити свої таланти не лише в Хмельницькому, а й далеко за його межами. Крім того, я планую розширити діяльність школи, відкривши філії в інших областях України, а в майбутньому – в сусідніх країнах Європи, де зараз тимчасово проживають українські діти. Це дасть їм змогу зберегти звʼязок з Україною, а наші цінності стануть для них надійною опорою.Андрій Одаренко
Різні підходи
Маючи за плечима понад 10-річний досвід у сфері освіти, Роксоляна Вороновська радить Андрію передусім ретельно вивчити досвід успішних IT-шкіл, а також чітко розмежувати підходи до організації онлайн- та офлайн-навчання. На її думку, ключовим кроком у розвитку онлайн-школи є глибоке вивчення досвіду тих, хто вже досяг значних результатів у цій галузі. Зокрема, вона рекомендує звернути увагу на платформу Khan Academy, адже її учні демонструють високі результати на вступних іспитах.
Також Роксоляна радить Андрію самостійно пройти кілька курсів на різних онлайн-платформах, як українських, так і міжнародних, щоб краще зрозуміти специфіку формату. «Створення якісного онлайн-курсу – це зовсім інший процес, ніж організація традиційного навчання в аудиторії, – підкреслює Роксоляна. – Не варто сподіватися, що простий запис лекцій досвідченого викладача автоматично забезпечить ефективний результат в онлайн-форматі. Натомість необхідно створити окремий продакшн для онлайн-курсів, використовуючи короткі, динамічні та цікаві відео з інтерактивними завданнями».
Для створення якісного онлайн-курсу Роксоляна радить залучити до співпраці методистів і вебдизайнерів, які мають досвід роботи в цьому форматі. Це, за словами Вороновської, має бути експерт, що вміє організувати навчальний процес так, щоб зацікавити дітей.
«Проте найважливішим етапом у записі курсу є ретельна підготовка викладача до зйомки. Чим краще він підготується, тим якіснішим буде виробництво курсу. Необхідно розробити детальний сценарій лекції та заздалегідь визначити, де і який візуальний матеріал буде використаний під час монтажу», – наголошує Вороновська. На її думку, важливо зважати і на тривалість відеоуроків – не більш пʼяти хвилин, а також після кожного відео давати практичні завдання для закріплення матеріалу.
Франшиза – шлях до масштабування
Андрій Одаренко планує масштабувати проєкт за допомогою франшизи, але для нього важливо, щоб потенційні партнери поділяли його цінності. У цьому розрізі найкращими партнерами він бачить ветеранів, адже Андрій паралельно займається розвитком ветеранської спільноти, та молодь, бо хоче надати шанс молодим людям розвиватися в Україні, а не шукати можливостей за кордоном. Роксоляна Вороновська підтримала його ідею. «Франшиза особливо актуальна для невеликих міст, де можливості для ветеранів та підлітків обмежені порівняно з великими містами», – підкреслює експертка.
Три кити ефективної IT-школи
Для успішного запуску IT-курсів необхідно врахувати кілька ключових аспектів, вважає Антон Чорний, CEO і співвласник GoIt. Антон зробив стрімку карʼєру у школі програмування GoIt і у 2021 році потрапив до рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30».
- По-перше, слід знайти кваліфікованих викладачів – IT-фахівців, які зможуть ефективно передавати знання учням. Антон радить використовувати соціальні мережі на кшталт LinkedIn та інші професійні спільноти для пошуку потенційних кандидатів. Важливо донести до них цінність та ідею школи, а потім для кожного напряму – призначити людину, яка горітиме ідеєю та щиро дбатиме про масштабування курсу. Це дасть змогу залучити більшу кількість студентів і дасть поштовх подальшому розвитку школи. «Такий спеціаліст допоможе створити дієві методики, якими користуватимуться викладачі інших напрямів, що приведе до швидкого масштабування», – стверджує Антон.
- По-друге, необхідно мати надійного «освітнього» донора, наприклад, навчальний заклад, викладачі якого зможуть поділитися з новоствореною школою своїм досвідом. «У GoIt ми запрошуємо студентів, які навчаються на магістерській програмі Neoversity, до викладання певних предметів підліткам, – ділиться Антон. – Таке донорство дійсно круто допомагає в розвитку школи. З викладачами встановлюються довірливі стосунки, вони починають краще розуміти цінності та потреби школи».
- По-третє, варто детально пропрацювати навчальний процес, щоби студента супроводжували на кожному етапі. Важливо, щоб команда активно спілкувалася зі студентами, телефонувала їм та підтримувала з ними постійний звʼязок. «Процес навчання нелегкий, у людини можуть виникати труднощі або зʼявлятися невпевненість у собі. Тому жива комунікація зі студентами є надзвичайно важливою, – запевняє Чорний. – У нас є служба підтримки, де студенти спілкуються з фахівцями особисто, ті консультують клієнтів по декількох напрямах, зокрема допомагають підбирати спеціальність в IT».
Розробка чіткого шляху користувача – customer journey – допоможе ефективно залучати й утримувати студентів. «На мою думку, в онлайні люди можуть навчатися набагато продуктивніше, ніж в офлайні, якщо для них створити якісний контент, – стверджує CEO і співвласник GoIt. – На платформі можна побачити кожен крок клієнта і зрозуміти, в якому місці йому стає нудно або складно». Щоб повернути студентів, які раніше цікавилися курсом або відвідували школу, Антон радить особисто з ними поспілкуватися, наголосивши на перевагах школи. У майбутньому він рекомендує використовувати CRM-систему для відстеження студентів, збирати їхні відгуки та активно працювати з ними, особливо в перший місяць навчання. «Загалом повернути клієнта в 10 разів важче, – говорить Антон. – Тому варто робити брейншторми з командою та генерувати ідеї так, щоб більший відсоток клієнтів залишався, запропонувавши їм додаткову користь».
Висновки
Андрій отримав грант у розмірі 500 000 грн, який планує інвестувати в розвиток IT-школи School of Modern Skills. Першочергово він має намір розробити новий онлайн-курс, що дасть змогу запровадити змішаний формат навчання. Для цього Андрій планує придбати сучасне обладнання для онлайн-трансляцій та залучити до співпраці досвідчених фахівців. Крім того, підприємець планує закупити новий конструктор Lego Education Spike Prime, призначений для дітей віком від восьми років.
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