ІТ-школа для дітей: досвід ветерана-підприємця в School of Modern Skills і поради для розвитку освітнього бізнесу

У межах грантової програми «БІЗНЕС ВОЯЖЕР» від Mastercard i Forbes Ukraine BrandVoice Роксоляна Вороновська, керівниця платформи онлайн-курсів «УКУ-онлайн», та Антон Чорний, CEO і співвласник школи програмування GoIt, поділилися порадами щодо розвитку бізнесу з Андрієм Одаренком, ветераном і співзасновником IT-школи School of Modern Skills

Про грантову програму Компанія Mastercard i Forbes Ukraine BrandVoice реалізували грантово-менторську програму «БІЗНЕС ВОЯЖЕР» для підтримки ветеранського бізнесу. Три фіналісти отримали гранти по 500 000 грн кожен і консультаційні сесії від провідних українських підприємців. Крім того, кожен із переможців став героєм відеоепізоду на YouTube-каналі Forbes Ukraine, надихаючи інших ветеранів-підприємців на нові досягнення та втілення власних ідей у життя. У третьому випуску Роксоляна Вороновська, керівниця платформи онлайн-курсів Українського католицького університету «УКУ-онлайн» і школи безперервного навчання «Школа цілісного розвитку УКУ», та Антон Чорний, CEO і співвласник школи програмування GoIt, надали поради Андрію Одаренку, ветерану та співзасновнику IT-школи для дітей School of Modern Skills. Читати більше Згорнути

Про місію

Андрій Одаренко – військовий-доброволець, ветеран бойових дій. Після демобілізації він спрямовує свою енергію на два напрями: займається ветеранською спільнотою «Новий горизонт» і дитячою IT-школою School of Modern Skills. «У школі ми прагнемо дати дітям не лише практичні знання, а й створюємо атмосферу щастя та довіри між учнями і викладачами», – підкреслює Андрій. Наразі в школі навчається 80 дітей і підлітків віком від чотирьох до 16 років.

Найменші учні, від чотирьох до шести років, опановують робототехніку Lego – на заняттях складають різноманітних роботів і програмують їхні рухи. Діти віком від шести до дев’яти років вивчають Minecraft або курс IT-старт, знайомлячись зі стандартними програмами Excel і Word. «Особливо хочу наголосити на курсі Minecraft, адже багато хто вважає, що на ньому діти просто граються, – пояснює Андрій Одаренко. – Насправді цей курс надзвичайно важливий, оскільки розвиває навички комунікації та роботи в команді».

Старші діти, віком від дев’яти до 12 років, вивчають основи програмування, створюючи 2D та 3D проєкти, невеликі мобільні застосунки й ігри. Також діти можуть опанувати Adobe Photoshop і створювати візитівки, рекламні матеріали та розробляти інші дизайн-проєкти. Найстарші 16-річні учні вивчають мову програмування Python.

Андрій Одаренко, ветеран і співзасновник IT-школи School of Modern Skills

Андрій не зупиняється на досягнутому та планує розширювати можливості школи, відкривши напрям онлайн-навчання. Це допоможе School of Modern Skills залучити ширшу аудиторію з різних регіонів і навіть інших країн.

Я бачу величезний потенціал у розвитку онлайн-навчання та прагну, щоб діти мали змогу розкрити свої таланти не лише в Хмельницькому, а й далеко за його межами. Крім того, я планую розширити діяльність школи, відкривши філії в інших областях України, а в майбутньому – в сусідніх країнах Європи, де зараз тимчасово проживають українські діти. Це дасть їм змогу зберегти звʼязок з Україною, а наші цінності стануть для них надійною опорою. Андрій Одаренко

Різні підходи

Маючи за плечима понад 10-річний досвід у сфері освіти, Роксоляна Вороновська радить Андрію передусім ретельно вивчити досвід успішних IT-шкіл, а також чітко розмежувати підходи до організації онлайн- та офлайн-навчання. На її думку, ключовим кроком у розвитку онлайн-школи є глибоке вивчення досвіду тих, хто вже досяг значних результатів у цій галузі. Зокрема, вона рекомендує звернути увагу на платформу Khan Academy, адже її учні демонструють високі результати на вступних іспитах.

Роксоляна Вороновська, керівниця платформи онлайн-курсів «УКУ-онлайн»

Також Роксоляна радить Андрію самостійно пройти кілька курсів на різних онлайн-платформах, як українських, так і міжнародних, щоб краще зрозуміти специфіку формату. «Створення якісного онлайн-курсу – це зовсім інший процес, ніж організація традиційного навчання в аудиторії, – підкреслює Роксоляна. – Не варто сподіватися, що простий запис лекцій досвідченого викладача автоматично забезпечить ефективний результат в онлайн-форматі. Натомість необхідно створити окремий продакшн для онлайн-курсів, використовуючи короткі, динамічні та цікаві відео з інтерактивними завданнями».

Для створення якісного онлайн-курсу Роксоляна радить залучити до співпраці методистів і вебдизайнерів, які мають досвід роботи в цьому форматі. Це, за словами Вороновської, має бути експерт, що вміє організувати навчальний процес так, щоб зацікавити дітей.

«Проте найважливішим етапом у записі курсу є ретельна підготовка викладача до зйомки. Чим краще він підготується, тим якіснішим буде виробництво курсу. Необхідно розробити детальний сценарій лекції та заздалегідь визначити, де і який візуальний матеріал буде використаний під час монтажу», – наголошує Вороновська. На її думку, важливо зважати і на тривалість відеоуроків – не більш пʼяти хвилин, а також після кожного відео давати практичні завдання для закріплення матеріалу.

Франшиза – шлях до масштабування

Андрій Одаренко планує масштабувати проєкт за допомогою франшизи, але для нього важливо, щоб потенційні партнери поділяли його цінності. У цьому розрізі найкращими партнерами він бачить ветеранів, адже Андрій паралельно займається розвитком ветеранської спільноти, та молодь, бо хоче надати шанс молодим людям розвиватися в Україні, а не шукати можливостей за кордоном. Роксоляна Вороновська підтримала його ідею. «Франшиза особливо актуальна для невеликих міст, де можливості для ветеранів та підлітків обмежені порівняно з великими містами», – підкреслює експертка.

Три кити ефективної IT-школи

Для успішного запуску IT-курсів необхідно врахувати кілька ключових аспектів, вважає Антон Чорний, CEO і співвласник GoIt. Антон зробив стрімку карʼєру у школі програмування GoIt і у 2021 році потрапив до рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30».

Антон Чорний, CEO і співвласник GoIt

По-перше, слід знайти кваліфікованих викладачів – IT-фахівців , які зможуть ефективно передавати знання учням. Антон радить використовувати соціальні мережі на кшталт LinkedIn та інші професійні спільноти для пошуку потенційних кандидатів. Важливо донести до них цінність та ідею школи, а потім для кожного напряму – призначити людину, яка горітиме ідеєю та щиро дбатиме про масштабування курсу. Це дасть змогу залучити більшу кількість студентів і дасть поштовх подальшому розвитку школи. «Такий спеціаліст допоможе створити дієві методики, якими користуватимуться викладачі інших напрямів, що приведе до швидкого масштабування», – стверджує Антон.

, які зможуть ефективно передавати знання учням. Антон радить використовувати соціальні мережі на кшталт LinkedIn та інші професійні спільноти для пошуку потенційних кандидатів. Важливо донести до них цінність та ідею школи, а потім для кожного напряму – призначити людину, яка горітиме ідеєю та щиро дбатиме про масштабування курсу. Це дасть змогу залучити більшу кількість студентів і дасть поштовх подальшому розвитку школи. «Такий спеціаліст допоможе створити дієві методики, якими користуватимуться викладачі інших напрямів, що приведе до швидкого масштабування», – стверджує Антон. По-друге, необхідно мати надійного «освітнього» донора , наприклад, навчальний заклад, викладачі якого зможуть поділитися з новоствореною школою своїм досвідом. «У GoIt ми запрошуємо студентів, які навчаються на магістерській програмі Neoversity, до викладання певних предметів підліткам, – ділиться Антон. – Таке донорство дійсно круто допомагає в розвитку школи. З викладачами встановлюються довірливі стосунки, вони починають краще розуміти цінності та потреби школи».

, наприклад, навчальний заклад, викладачі якого зможуть поділитися з новоствореною школою своїм досвідом. «У GoIt ми запрошуємо студентів, які навчаються на магістерській програмі Neoversity, до викладання певних предметів підліткам, – ділиться Антон. – Таке донорство дійсно круто допомагає в розвитку школи. З викладачами встановлюються довірливі стосунки, вони починають краще розуміти цінності та потреби школи». По-третє, варто детально пропрацювати навчальний процес, щоби студента супроводжували на кожному етапі. Важливо, щоб команда активно спілкувалася зі студентами, телефонувала їм та підтримувала з ними постійний звʼязок. «Процес навчання нелегкий, у людини можуть виникати труднощі або зʼявлятися невпевненість у собі. Тому жива комунікація зі студентами є надзвичайно важливою, – запевняє Чорний. – У нас є служба підтримки, де студенти спілкуються з фахівцями особисто, ті консультують клієнтів по декількох напрямах, зокрема допомагають підбирати спеціальність в IT».

Розробка чіткого шляху користувача – customer journey – допоможе ефективно залучати й утримувати студентів. «На мою думку, в онлайні люди можуть навчатися набагато продуктивніше, ніж в офлайні, якщо для них створити якісний контент, – стверджує CEO і співвласник GoIt. – На платформі можна побачити кожен крок клієнта і зрозуміти, в якому місці йому стає нудно або складно». Щоб повернути студентів, які раніше цікавилися курсом або відвідували школу, Антон радить особисто з ними поспілкуватися, наголосивши на перевагах школи. У майбутньому він рекомендує використовувати CRM-систему для відстеження студентів, збирати їхні відгуки та активно працювати з ними, особливо в перший місяць навчання. «Загалом повернути клієнта в 10 разів важче, – говорить Антон. – Тому варто робити брейншторми з командою та генерувати ідеї так, щоб більший відсоток клієнтів залишався, запропонувавши їм додаткову користь».

Висновки

Андрій отримав грант у розмірі 500 000 грн, який планує інвестувати в розвиток IT-школи School of Modern Skills. Першочергово він має намір розробити новий онлайн-курс, що дасть змогу запровадити змішаний формат навчання. Для цього Андрій планує придбати сучасне обладнання для онлайн-трансляцій та залучити до співпраці досвідчених фахівців. Крім того, підприємець планує закупити новий конструктор Lego Education Spike Prime, призначений для дітей віком від восьми років.