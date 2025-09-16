Компания Kontapel производит украинский традиционный битер на почках смородины с 2022 года. Есть ли у него шансы закрепиться на рынке, где господствуют Aperol, Campari и другие мировые гиганты, полагаясь только на уникальные вкусовые качества?

В 2018 году, купив деревенский дом в Закарпатье, братья Роман и Андрей Пелехи наткнулись на 90 л контабаса 1993 года и тетрадь с рецептами XVIII века. Они решили возродить традиционный украинский битер на смородиновых почках и в 2022 году запустили бренд Kontapel.

Инвестировав 9 млн грн в производство под Киевом, компания за 2024 год разлила 15 000 бутылок и уже начала экспорт в США, Японию и Европу. Бренд ориентируется на украинские традиции и новую алкогольную культуру, характеризующуюся ростом интереса к локальным продуктам. Выручка за 2024 год, по данным компании, – 2 млн грн. План Пелехов – достичь 20 млн выручки к концу 2025 года.