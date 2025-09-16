Компанія Kontapel виробляє український традиційний бітер на бруньках смородини з 2022 року. Чи є у нього шанси закріпитися на ринку, де панують Aperol, Campari та інші світові гіганти, покладаючись лише на унікальні смакові якості?

У 2018 році, купивши сільську хату в Закарпатті, брати Роман та Андрій Пелехи натрапили на 90 л контабасу 1993 року і зошит з рецептами XVIII століття. Вони вирішили відродити традиційний український бітер на смородинових бруньках і в 2022 році запустили бренд Kontapel.

Інвестувавши 9 млн грн у виробництво під Києвом, компанія за 2024 рік розлила 15 000 пляшок і вже почала експорт до США, Японії та Європи. Бренд орієнтується на українські традиції й нову алкогольну культуру, яка характеризується зростанням інтересу до локальних продуктів. Виторг за 2024 рік, за даними компанії, – 2 млн грн. План Пелехів – досягти 20 млн виторгу до кінця 2025 року.