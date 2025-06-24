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Уютный бизнес. Модульный дом на природе может приносить более 100 000 грн дохода в месяц. Как начать собственное дело в нише с нуля?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes
Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

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Комплекс отдыха Molfarcabins поблизости Славска Фото из личного архива

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В Украине – тысячи модульных и каркасных домов для отдыха. Строительство может занять до двух лет, а будущая маржа – 40–80%. Какие инвестиции нужны, чтобы построить прибыльный бизнес в нише?

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Ювелир со Львовщины Ростислав Гуменный в 2020 году принялся строить комплекс отдыха в Карпатах. «Вдохновился западным трендом tiny house», – рассказывает он. За два года построил три каркасных дома возле Славска в Карпатах, а с началом вторжения присоединился к ВСУ. «Запуск перенесли на год, сейчас управляю процессами дистанционно», – говорит Гуменный.

Маржинальность его бизнеса – около 40%, у коллег-конкурентов из Lavochne Villas и DAT Hill – до 80%. Инвестиции в строительство, обустройство территории и проведение коммуникаций измеряются десятками тысяч долларов. Окупить их предприниматели планируют через 6–10 лет.

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