В Украине – тысячи модульных и каркасных домов для отдыха. Строительство может занять до двух лет, а будущая маржа – 40–80%. Какие инвестиции нужны, чтобы построить прибыльный бизнес в нише?

Ювелир со Львовщины Ростислав Гуменный в 2020 году принялся строить комплекс отдыха в Карпатах. «Вдохновился западным трендом tiny house», – рассказывает он. За два года построил три каркасных дома возле Славска в Карпатах, а с началом вторжения присоединился к ВСУ. «Запуск перенесли на год, сейчас управляю процессами дистанционно», – говорит Гуменный.

Маржинальность его бизнеса – около 40%, у коллег-конкурентов из Lavochne Villas и DAT Hill – до 80%. Инвестиции в строительство, обустройство территории и проведение коммуникаций измеряются десятками тысяч долларов. Окупить их предприниматели планируют через 6–10 лет.