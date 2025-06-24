В Україні — тисячі модульних і каркасних будинків для відпочинку. Будівництво може зайняти до двох років, а майбутня маржа — 40-80%. Які інвестиції потрібні, щоб побудувати прибутковий бізнес в ніші?

Ювелір із Львівщини Ростислав Гуменний у 2020 році взявся будувати відпочинковий комплекс в Карпатах. «Надихнувся західним трендом tiny house», – розповідає він. За два роки збудував три каркасних будинки поблизу Славська в Карпатах, а з початком вторгнення долучився до ЗСУ. «Запуск перенесли на рік, зараз управляю процесами дистанційно», – говорить Гуменний.

Маржинальність його бізнесу – близько 40%, у колег-конкурентів з Lavochne Villas і D.A.T. Hill – до 80%. Інвестиції у будівництво, облаштування території та проведення комунікацій вимірюються десятками тисяч доларів. Окупити їх підприємці планують за 6–10 років.