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Бізнес на оренді відпочинкових будинків /з особистого архіву
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Forbes Digital

Затишний бізнес. Модульний будинок на природі може приносити понад 100 000 грн доходу на місяць. Як почати власну справу в ніші з нуля?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes
Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

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Відпочинковий комплекс Molfarcabins поблизу Славсько Фото з особистого архіву

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В Україні — тисячі модульних і каркасних будинків для відпочинку. Будівництво може зайняти до двох років, а майбутня маржа — 40-80%. Які інвестиції потрібні, щоб побудувати прибутковий бізнес в ніші?

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Ювелір із Львівщини Ростислав Гуменний у 2020 році взявся будувати відпочинковий комплекс в Карпатах. «Надихнувся західним трендом tiny house», – розповідає він. За два роки збудував три каркасних будинки поблизу Славська в Карпатах, а з початком вторгнення долучився до ЗСУ. «Запуск перенесли на рік, зараз управляю процесами дистанційно», – говорить Гуменний. 

Маржинальність його бізнесу – близько 40%, у колег-конкурентів з Lavochne Villas і D.A.T. Hill – до 80%. Інвестиції у будівництво, облаштування території та проведення комунікацій вимірюються десятками тисяч доларів. Окупити їх підприємці планують за 6–10 років. 

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