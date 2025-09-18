Forbes Digital підписка
Иностранные рабочие, льготные кредиты и протекционизм. Как правительство помогает украинскому бизнесу и в чем он нуждается? Объясняют топы «Метинвеста», УЗ, Eurogold и «Френдли Винд Технолоджи»

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа, член правління «Укрзалізниці» Євген Шрамко, операційний директор «Метінвест» Олександр Мироненко, СЕО Eurogold Industries Михайло Шепетько та співвласник «Френдлі Вінд Технолоджі» Максим Єфімов.

Заместитель министра экономики Андрей Телюпа, член правления "Укрзализныци" Евгений Шрамко, операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко, СЕО Eurogold Industries Михаил Шепетько и совладелец "Френдли Винд Технолоджи" Максим Ефимов. Фото Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Как правительство меняет промышленную стратегию страны, чтобы удвоить долю перерабатывающей промышленности в Украине? С какими проблемами сталкиваются крупнейшие украинские производители и как их преодолевают? На Форуме промышленников Forbes Ukraine в Киеве на эти вопросы ответили заместитель министра экономики Андрей Телюпа, член правления «Укрзализныци» Евгений Шрамко, операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко, СЕО Eurogold Industries Михаил Шепетько и совладелец «Френдли Винд Технолоджи» Максим Ефимов. Главное из дискуссии.

Андрей Телюпа, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Украинский бизнес – главный стейкхолдер для правительства. Поддержка должна осуществляться в конкретных действиях, позволяющих создавать рабочие места, платить налоги и развивать экономику.

