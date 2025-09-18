Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:38 хвилин
Как правительство меняет промышленную стратегию страны, чтобы удвоить долю перерабатывающей промышленности в Украине? С какими проблемами сталкиваются крупнейшие украинские производители и как их преодолевают? На Форуме промышленников Forbes Ukraine в Киеве на эти вопросы ответили заместитель министра экономики Андрей Телюпа, член правления «Укрзализныци» Евгений Шрамко, операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко, СЕО Eurogold Industries Михаил Шепетько и совладелец «Френдли Винд Технолоджи» Максим Ефимов. Главное из дискуссии.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Андрей Телюпа, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
Украинский бизнес – главный стейкхолдер для правительства. Поддержка должна осуществляться в конкретных действиях, позволяющих создавать рабочие места, платить налоги и развивать экономику.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.