Как правительство меняет промышленную стратегию страны, чтобы удвоить долю перерабатывающей промышленности в Украине? С какими проблемами сталкиваются крупнейшие украинские производители и как их преодолевают? На Форуме промышленников Forbes Ukraine в Киеве на эти вопросы ответили заместитель министра экономики Андрей Телюпа, член правления «Укрзализныци» Евгений Шрамко, операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко, СЕО Eurogold Industries Михаил Шепетько и совладелец «Френдли Винд Технолоджи» Максим Ефимов. Главное из дискуссии.