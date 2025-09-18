Як уряд змінює промислову стратегію країни, щоб подвоїти частку переробної промисловості в Україні? З якими проблемами стикаються найбільші українські виробники та як їх долають? На Форумі промисловців Forbes Ukraine у Києві на ці питання відповіли заступник міністра економіки Андрій Телюпа, член правління «Укрзалізниці» Євген Шрамко, операційний директор «Метінвест» Олександр Мироненко, СЕО Eurogold Industries Михайло Шепетько та співвласник «Френдлі Вінд Технолоджі» Максим Єфімов. Головне з дискусії.