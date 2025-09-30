Консалтинг із відповідальністю: як «Зростай Консалтинг» перетворює поради на конкретні бізнес-результати 

Ще ​недавно​​ управлінський консалтинг викликав скепсис: навіщо платити людям, які ніколи не керували бізнесом. Але практика довела протилежне – якщо у 1990-х роках у McKinsey, BCG та Bain працювали кілька тисяч людей, то сьогодні це вже близько 90 000 консультантів по всьому світу. В Україні ринок консалтингових послуг почав формуватись у середині ​нульових​​​. Сьогодні серед запитів підприємців на перший план виходять питання з фінансування, реструктуризації, підвищення операційної ефективності тощо

На цьому тлі з’являються нові гравці. Зокрема, компанія «Зростай Консалтинг», що пропонує повний цикл готових рішень для бізнесу – від побудови корпоративних структур до стратегічного планування та управління ризиками. Її партнери – банкіри з більш ніж 15-річним досвідом – Дмитро Каплюк, Олександр Існюк та Віталій Погосян. Про те, як формується нова культура консалтингу в Україні та які рішення пропонує «Зростай Консалтинг», – в експлейнері Forbes BrandVoice.

З банку – в реальний сектор

За плечима партнерів «Зростай Консалтинг» – сильна банківська школа: вони брали участь у перебудові одного з найбільших банків країни, управляли мільярдними портфелями та формували стратегічні рішення. Та з часом зрозуміли: справжні виклики бізнесу починаються там, де цифри стикаються з реальністю.

«Банком ти керуєш з огляду на велику кількість процедур та обмежень, а на виробництві доводиться вирішувати реальні проблеми на кшталт поламаного компресора в неділю чи касового розриву в понеділок, – пояснює Дмитро Каплюк. – Ми хотіли бути ближче до цих рішень, адже те, що виглядає правильним на папері, не завжди працює на практиці».

Ще одна причина переходу з банку в консалтинг – бажання говорити з підприємцями їхньою мовою.

Банкір і бізнесмен часто говорять про одне й те ж, але різними словами. Ми хотіли стати тим перекладачем, який не просто просить ще один звіт, а розуміє, як цей звіт втілюється у графік виробництва. Читать больше Свернуть

Сукупність цих причин і стала поштовхом до заснування консалтингової компанії. «У 2000-х бізнес купував аналітичні звіти, але часто вони так і залишалися на полиці, – згадує Віталій Погосян. – Сьогодні підприємцям потрібні не поради, а готові рішення. Тому в 2024-му ми задумали «Зростай Консалтинг» як компанію, яка не лише консультує, а й реалізує ці рішення власноруч».

«Так, ми «заходимо» в проєкт, наприклад, як дорадча рада, робимо аудит, розробляємо стратегію та бюджети, будуємо чи оптимізуємо процеси та процедури у співпраці із менеджментом, знаходимо та інтегруємо нових людей, виставляємо KPI, контролюємо їх виконання», – пояснює Дмитро Каплюк. Власник тим часом може фокусуватися на стратегічному розвитку бізнесу.

Фокус – на результат

Втім, на старті партнери зіштовхнулися з проблемою довіри. «Український бізнес звик до «великої четвірки» консалтингових компаній, – коментує Олександр Існюк. – Тож нам потрібно було довести, що ми беремо на себе не лише аналіз, а й повну відповідальність за результат – від розробки рішень до їхньої практичної реалізації та досягнення конкретних фінансових показників».

Водночас через війну в Україні змінився й економічний ландшафт. Дефіцит персоналу змушує компанії залучати нові сили, передавати частину функцій зовнішнім контрагентам, фактично використовуючи їх як аутсорс. «Підприємці релокують бізнес, формують нові ланцюги постачання й продажів, – поянює Олександр Існюк. – Це створює попит на інвестиції – у нову інфраструктуру, виробництво та фінансові рішення. У результаті виникає системний запит на реструктуризацію бізнесу та переведення його на новий рівень ефективності, зрозумілий і для власників, і для зовнішніх інвесторів».

Всі ці фактори визначили спектр послуг «Зростай Консалтинг»: запуск бізнесів з нуля чи реструктуризація, створення індустріальних парків, супровід M&A угод, пошук інвестицій у ЄС та США.

Команда «Зростай Консалтинг» приходить на зустріч із клієнтами не з презентаціями, а з продуктами, які можна одразу впровадити.

Дмитро Каплюк, партнер «Зростай Консалтинг» Наші рішення – як кубики конструктора. Це і фінансові моделі, і управлінські схеми, і перевірені партнери. І головне – все це ми можемо інтегрувати у бізнес клієнта протягом одного місяця. Читать больше Свернуть

У «Зростай Консалтинг» кожен партнер сфокусований на своїй компетенції. Дмитро Каплюк відповідає за ризики, корпоративні структури, внутрішній контроль і аудит. Олександр Існюк керує розробкою кредитних моделей, бюджетуванням і фінансовим менеджментом. А Віталій Погосян зосереджений на інвестиційних проєктах, створенні й розвитку індустріальних парків, роботі з органами влади, а також на питаннях персоналу й корпоративної культури.

«Такий поділ дає змогу команді одночасно тримати під контролем ризики, фінанси й розвиток, – кажуть партнери. – А клієнтам – отримувати повний цикл консалтингових рішень – від корпоративного структурування до залучення інвестицій».

Інфографіка «Напрями роботи компанії»

Ключові переваги

На переконання засновників, ключова перевага «Зростай Консалтинг» – у глибокому зануренні в специфіку конкретного бізнесу. «Ми працюємо точково – як хірурги. Наприклад, під час M&A-угоди в агросекторі ми не лише провели due diligence, а й структурували фінансування з урахуванням українських ризиків. Це дало змогу закрити угоду в терміни», – зазначає Віталій Погосян.

Щоб захистити власників компаній від помилкових рішень, партнери нерідко беруть участь у стратегічних сесіях та наглядових радах клієнтів. «За останні 15 років ми кредитували сотні компаній, спостерігали їхній розвиток, пережиті кризи та шляхи відновлення. Часто були безпосередніми учасниками ухвалення ключових рішень. Цей унікальний досвід дав нам глибоке розуміння того, як працює бізнес у динаміці, які стратегії ведуть до зростання, а які несуть ризики. Саме тому сьогодні ми здатні допомагати власникам ухвалювати виважені рішення, збалансовуючи ризики та дохідність», – зазначає Дмитро Каплюк.

Клієнтами «Зростай Консалтинг» зазвичай стають компанії з оборотом від 300 млн грн, які потребують переходу на корпоративний рівень управління та швидко масштабуються.

Олександр Існюк, партнер «Зростай Консалтинг» Наш клієнт – це бізнес, який переріс етап інтуїтивного управління й потребує системності, зрозумілої не тільки команді, а й кредиторам та інвесторам. Ми допомагаємо пройти цей перехід без збоїв і втрат ефективності. Читать больше Свернуть

Середній термін трансформації – від шести місяців до року. «Наприклад, одна з компаній, з якою ми працювали, перейшла від хаотичних Excel-таблиць до системного бюджетування й уже через пів року показала плюс 20% маржинальності, – наводить приклад Віталій Погосян. – У цілому компанії демонструють зростання ефективності на 10–15% після трансформації, частково завдяки впровадженню нових податкових моделей».

Наразі «Зростай Консалтинг» системно працює з близько 10 клієнтами, допомагаючи їм проходити цей процес. І не приховує: трапляються й непрості проєкти. «Невдачі виникали тоді, коли власник компанії свідомо ігнорував наші рекомендації. Це як на кораблі – можна прокласти курс, але якщо капітан крутить штурвал у протилежний бік, судно сходить з маршруту, – резюмує Дмитро Каплюк. – Цей досвід навчив нас: не можна залишатися у проєкті лише через гроші. Якщо немає синергії з власником, то краще припинити співпрацю, ніж витрачати ресурси без результату».

І навпаки, бувають ситуації, коли складність угоди здається неподоланною, але готовність сторін до змін відкриває шлях до результату. Один із кейсів компанії стосувався продажу українського бізнесу іноземним інвестором. Формально – актив і покупець, та насправді – величезне боргове навантаження, розподілене між українськими та міжнародними кредиторами. Без реструктуризації портфеля на півмільярда гривень угода була неможливою. Майже рік команда балансувала між інтересами кредиторів у різних юрисдикціях і паралельно шукала нового власника. У підсумку угоду закрили, а борг упорядкували. Це приклад, коли консалтинг виходить за межі цифр і стає мистецтвом переговорів та витримки.

Компаніям також не завжди просто імплементувати рішення на практиці.

Віталій Погосян, партнер «Зростай Консалтинг» Найчастіше ми бачимо зіткнення двох культур. З одного боку, це звичка працювати «на колінках», коли процеси будуються хаотично, а з іншого – культура системного підходу, яку приносимо ми: стратегія, бюджетування, процедури, контроль, прозорість. Читать больше Свернуть

«У такій ситуації власнику доводиться ухвалювати непопулярні рішення: іноді прощатися з людьми, які не готові розвиватися та приймати нові стандарти», – додає Віталій Погосян.

Інфографіка «Зростай Консалтинг» у цифрах

Консалтинг майбутнього

Загалом український ринок консалтингу нині переживає суттєві зміни, стверджують засновники «Зростай Консалтинг». За даними Світового банку, Україні необхідно $524 млрд на відновлення, що означає десятиліття великих інвестицій.

«А там, де великі гроші, завжди з’являються складні структури, що потребують дотримання правил і законів, – підкреслює Олександр Існюк. – Тому головний тренд – перетворення консалтингу на інфраструктуру довіри між українським бізнесом та світовим капіталом».

Другою тенденцією є зростання кількості угод злиття та поглинання. За даними компанії, у першому півріччі 2025-го кількість M&A угод в Україні зросла на 26%. «Це свідчить, що бізнес готується до перезавантаження та приходу іноземних інвесторів», – констатує Олександр Існюк.

Війна радикально змінила попит на консалтинг. Якщо раніше компанії шукали поради для зростання та оптимізації, то сьогодні головні завдання – виживання, релокація та швидка адаптація. Консультанти перетворилися з радників із розвитку на провідників крізь кризу: вони допомагають бізнесу зберегти активи, знайти нові майданчики та перетворити ризики на можливості.

Масова релокація підприємств створила попит на готові виробничі території. Те, що роками залишалося «мертвим капіталом», тепер може стати точкою росту. Один із прикладів – проєкт індустріального парку. Земля, яка тягнула власника вниз податками й витратами на охорону, після залучення місцевої влади, юристів і проєктантів перетворилася на інвестиційний актив. Сьогодні на цій ділянці з’являються робочі місця, інфраструктура й перспективи для нового бізнесу.

Віталій Погосян, партнер «Зростай Консалтинг» Раніше власник витрачав гроші на утримання нерухомості, а сьогодні отримав пільги, державні стимули й інтерес інвесторів. Тут вже з’явилася інфраструктура з новими робочими місцями та перспективами зростання бізнесу. Ми не тільки запропонували створити індустріальний парк, а й розробили концепцію, підготували документи, генеральний план і бізнес-модель. Читать больше Свернуть

Такий кейс показує, що завдяки правильним рішенням пасив може перетворитися на точку економічного зростання – як для власника, так і для регіону в цілому.

«Працюючи з підприємствами, ми щоразу бачимо, як правильні рішення здатні змінювати не лише окрему компанію, а й цілу галузь, – кажуть у «Зростай Консалтинг». – Саме тому наш досвід консалтингу ми сприймаємо не лише як низку успішних проєктів, а як внесок у формування сучасної, стійкої економіки. Ми прагнемо, щоб українські бізнеси працювали прозоро, ефективно й конкурентно – і саме це є частиною нашої місії».