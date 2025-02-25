Оцінка відновлення України за рік зросла з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд з $486 млрд, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому.

Ключові факти

Cтаном на 31 грудня 2024 року загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні протягом наступного десятиліття становитиме $524 млрд, що приблизно у 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України на 2024 рік.

Ця цифра на 8%, або приблизно на $37 млрд перевищує попередню оцінку у $486 млрд, що відображає масштаби поточних та зростаючих руйнувань.

Згідно з RDNA4, яка охоплює втрати, понесені протягом майже трьох років – з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року, – прямі збитки в Україні зросли до $176 млрд, порівняно зі $152 млрд в RDNA3 у лютому 2024 року.

Інфографіка: звіт RDNA4

Серед головних секторів, які постраждали, – житловий сектор (понад 2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.

В енергетичному секторі зафіксовано зростання пошкоджених або зруйнованих обʼєктів на 93%, зокрема у сфері генерації, передачі та розподілу електроенергії.

За поточними оцінками, 13% всього житлового фонду України було пошкоджено або зруйновано. В енергетичному секторі значно зросла кількість пошкоджених або зруйнованих обʼєктів, зокрема обʼєктів генерації, передачі, розподільчої інфраструктури та централізованого теплопостачання. У всіх секторах найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області, на які припадає близько 72% загальних збитків.

Інфографіка: звіт RDNA4

У 2025 році уряд України за підтримки партнерів-донорів виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як транспорт, енергетика, житлове будівництво, водопостачання, освіта, охорона здоровʼя, протимінна діяльність та соціальний захист. Водночас у 2025 році загальний дефіцит фінансування становить $9,96 млрд.

Із загальної суми довгострокових потреб у реконструкції та відновленні найбільші потреби припадають на житловий сектор (майже $84 млрд). Далі йдуть транспортний сектор (майже $78 млрд), енергетика і видобувна промисловість (майже $68 млрд), торгівля і промисловість (понад $64 млрд) і сільське господарство (понад $55 млрд). Лише витрати на розчищення та утилізацію завалів у всіх секторах сягають майже $13 млрд.

Інфографіка: звіт RDNA4

Контекст

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становила $486 млрд протягом наступного десятиліття. До цього ці потреби оцінювалися у $411 млрд.

У вересні 2022 року Світовий банк зробив свій перший прогноз у $349 млрд, заснований на збитках перших трьох місяців війни.