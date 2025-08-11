Індустрія консалтингу стикається з викликом, до якого звикла готувати інших – трансформація через еволюцію ШІ. Якщо раніше компанії зверталися до McKinsey чи BCG по унікальні рішення, то сьогодні їхні методи вже копіює алгоритм. The Economist дає поради, як їм адаптуватися до ШІ

Індустрія управлінського консалтингу, яка з’явилася на початку ХХ століття, спочатку викликала сумніви. Керівники компаній, які зазвичай отримують великі зарплати за стратегічне планування і керівництво, задумувалися, навіщо наймати консультантів. Оскільки вони ніколи не керували бізнесами, а працювали з цифрами, то цей сумнів має підґрунтя.

Але з часом консультанти довели свою корисність. У 1990-х роках у таких провідних компаніях, як McKinsey, BCG та Bain, працювали кілька тисяч людей, а сьогодні – близько 90 000 разом. За останнє десятиліття їхній сукупний дохід більш ніж подвоївся.

Компанії, які користуються послугами стратегічного консалтингу, показують зростання продуктивності порівняно з тими, хто цього не робить, за останніми дослідженнями The Economist.

Досвід консалтингу

Основна цінність консалтингу – це досвід розв’язання проблем у компаніях. Проблеми, які можуть бути унікальними для топменеджера, насправді не нові для консультантів. Сьогодні консалтингові компанії більше залучені до допомоги в реалізації складних рішень, наприклад, у цифровій трансформації бізнесу. І їхні гонорари все частіше залежать від успіху проєктів, що збігається з інтересами клієнтів.

Для молоді, яка прагне розвиватися, робота у провідних консалтингових компаніях – цінний досвід. Багато керівників великих світових компаній мали подібний бекграунд. І такі компанії частіше мають кращі показники, ніж у конкурентів.

Змінитися, щоб вижити

З ростом ШІ індустрія консалтингу опинилася перед новими викликами. ШІ вже починає автоматизувати багато звичних завдань консультантів. Коли ж він навчиться створювати такі самі переконливі схеми і поради, як люди, частина індустрії консалтингу може зазнати тиску. Технологічні компанії, зокрема Palantir, вже допомагають клієнтам впроваджувати ШІ-рішення.

Щоб залишатися актуальними, консалтингові фірми мусять змінюватися, пише The Economist. Потрібна глибша спеціалізація, особливо в управлінні змінами. І ці зміни будуть проявлятися у вимогах до працівників і способах їхнього навчання.

Перетворення під тиском ШІ вже починають відбуватися у найбільших компаніях. Вони залучають тисячі нових фахівців, зокрема програмістів, щоб краще допомагати клієнтам у впровадженні нових проєктів. Саме здатність ефективно використовувати таких фахівців частково пояснює, чому BCG має всі шанси випередити McKinsey за масштабами бізнесу.

Проте для довготривалого успіху цього недостатньо. Консалтингові фірми мусять визнати, що з деякими технологічними проблемами краще справляються інші. Це потребуватиме смирення, що не завжди було характерно для цієї галузі, додає The Economist.

Тепер консультантам доведеться самим пройти через трансформації, які вони так часто пропонують іншим.