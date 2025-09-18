Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:15 хвилин
Совладельцы «Эпицентр К» Галина и Александр Гереги открыли две новые сети за пределами своих торговых центров. Более 100 магазинов «Эпицентр Express» добавили супермаркеты «Эпицентр Food» и товаров для дома «Эпицентр Home». Первые уже работают в Киеве, Днепре, Львове и областях. Смогут ли они конкурировать с АТБ, «Сильпо» и Jysk?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Летом 2025 года группа компаний «Эпицентр» начала развитие двух новых сетей – продуктовых супермаркетов и магазинов товаров для дома. «Первый «Эпицентр Home» был открыт 28 июня в Горишних Плавнях Полтавской области, планируем развитие по всей стране», – говорит генеральный директор «Эпицентра К» Петр Михайлишин.
В сети супермаркетов «Эпицентр Food» уже работает по меньшей мере восемь точек – в Киеве, Днепре, Львове, Ивано-Франковской и Черниговской областях.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.