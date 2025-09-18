Совладельцы «Эпицентр К» Галина и Александр Гереги открыли две новые сети за пределами своих торговых центров. Более 100 магазинов «Эпицентр Express» добавили супермаркеты «Эпицентр Food» и товаров для дома «Эпицентр Home». Первые уже работают в Киеве, Днепре, Львове и областях. Смогут ли они конкурировать с АТБ, «Сильпо» и Jysk?

Летом 2025 года группа компаний «Эпицентр» начала развитие двух новых сетей – продуктовых супермаркетов и магазинов товаров для дома. «Первый «Эпицентр Home» был открыт 28 июня в Горишних Плавнях Полтавской области, планируем развитие по всей стране», – говорит генеральный директор «Эпицентра К» Петр Михайлишин.

В сети супермаркетов «Эпицентр Food» уже работает по меньшей мере восемь точек – в Киеве, Днепре, Львове, Ивано-Франковской и Черниговской областях.