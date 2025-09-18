Підписка від 49 грн
«Цікавий крок». «Епіцентр» запустив мережі супермаркетів «Епіцентр Food» і товарів для дому «Епіцентр Home». Навіщо Герегам ще нові формати?

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

Співвласники «Епіцентр К» Галина і Олександр Гереги відкрили дві нові мережі за межами своїх торгових центрів. До понад 100 магазинів «Епіцентр Express» додали супермаркети «Епіцентр Food» та товарів для дому «Епіцентр Home». Перші вже працюють у Києві, Дніпрі, Львові та областях. Чи зможуть вони конкурувати з АТБ, «Сільпо» та Jysk?

Влітку 2025-го група компаній «Епіцентр» почала розвиток двох нових мереж – продуктових супермаркетів і магазинів товарів для дому. «Перший «Епіцентр Home» відкрили 28 червня у Горішніх Плавнях Полтавської області, плануємо розвиток по всій країні», – каже генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин.

У мережі супермаркетів «Епіцентр Food» вже працюють щонайменше вісім точок – у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківській та Чернігівській областях.  

