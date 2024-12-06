«Не порт, а ерунда». Белгород-Днестровский порт удалось продать с 13-й попытки, за 108 млн грн его купил экс-президент Федерации бокса Владимир Продивус. Почему сделка может быть расторгнута

Соглашение о продаже Белгород-Днестровского морского порта Фондом госимущества – снова под вопросом. Потенциальный инвестор компания «Топ-Оффер» в последний момент внесла 108 млн грн за актив после победы на аукционе. Накануне у нее сменился владелец, теперь сделку дополнительно проверяют. Предыдущие 12 попыток приватизировать «Белгород-Днестровск» – провалились. Почему порт на Днестре так сложно реализовать?

Малоизвестная компания «Топ-Оффер», выигравшая 7 ноября аукцион по продаже Белгород-Днестровского морпорта, должна была перевести на счет ФГИУ 108 млн грн до 5 декабря. «Средства внесли в последний момент», – отмечает пресс-секретарь ФГИУ Максим Равчак.

28 ноября в «Топ-Оффер» сменился бенефициарный владелец – вместо Евгения Богуславского им стал Владимир Продивус – бизнесмен, бывший член «Партии регионов» и бывший президент Федерации бокса Украины.

Теперь покупателя и происхождение средств дополнительно проверяют, говорит Равчак. По его словам, соглашение о продаже порта в итоге может быть отменено. Крайний срок заключения договора приватизации – 12 декабря.

Это 13-я попытка продать порт. В марте 2023-го первым победителем аукциона ФГИУ за 220 млн грн стала «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева. Компания так и не перечислила средства, аукцион проводили еще 11 раз.