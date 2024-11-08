За Белгород-Днестровский порт было предложено 90 млн грн. Это был 13-й аукцион

Аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт» состоялся. Победоносное предложение – 90 млн грн. По сравнению с первоначальной цена лота упала на 100 млн грн. Об этом свидетельствует информация на сайте « Prozorro.Продажі ».

Подробности

Аукцион состоялся 7 ноября, цена лота стартовала с 88,99 млн грн. ООО «Топ-Оффер» предложило за актив 90 млн грн.

Это были 13-е торги по продаже госстивидора, отметила директор порта Оксана Киктенко. За это время цена лота упала на 100 млн грн.

«Надеемся на успешное завершение приватизации и начало новой истории предприятия», – написала она на своей странице в Facebook.

Для завершения приватизации покупатель должен перечислить на счет ФГИУ 108 млн грн с учетом НДС.

Ставшее победителем аукциона ООО «Топ-Оффер» зарегистрировано в конце 2023 года в Киеве. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендуемого недвижимого имущества, свидетельствуют данные в YouControl.

Основателем и конечным бенефициаром указан Евгений Богуславский. Доход ООО за 2023 год – 20 000 грн. Богуславский также владеет финансовой компанией «Инком». В начале 2023 года эта компания по заказу неизвестного инвестора приобрела лот МР Банка. В него входили права требования по кредиту с залогом столичного фитнес-клуба Tsarsky City Resort.

Контекст

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы к девяти причалам) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Впервые порт выставили на продажу в начале марта 2023 года, но аукцион признали несостоявшимся. На втором аукционе ООО «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева предложило за порт 220 млн грн, но так и не перевело деньги.

Ранее Киктенко заявляла, что украинские компании «Нибулон» и «Ника-Тера» интересуются приватизацией Белгород-Днестровского порта. Впоследствии Group DF заявила, что не будет участвовать в аукционе.

По словам директора порта, потенциальных покупателей Белгород-Днестровского порта отпугивала глубина подходного канала, имеющего фактическую глубину 1,9 м при паспортных 5,5 м.

Продажа Белгород-Днестровского порта может стать второй приватизацией морского порта за время независимости Украины. 17 января 2023 года Фонд госимущества продал порт Усть-Дунайск.