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«Не порт, а дурниця». Білгород-Дністровський порт вдалось продати з 13-ї спроби, за 108 млн грн його купив експрезидент Федерації боксу Володимир Продивус. Чому угода може бути розірвана

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Білгород-Дністровський морський порт /Фото ФДМУ, колаж Настя Левицька

Білгород-Дністровський морський порт змогли продати з 13-ї спроби. Чому це ймовірно не кінець епопеї? Фото Фото ФДМУ, колаж Настя Левицька

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Угода про продаж Білгород-Дністровського морського порту Фондом держмайна – знову під питанням. Потенційний інвестор компанія «Топ-Оффер» в останню мить внесла 108 млн грн за актив після перемоги на аукціоні. Напередодні у неї змінився власник, тепер угоду додатково перевіряють. Попередні 12 спроб приватизувати «Білгород-Дністровськ» – провалились. Чому порт на Дністрі так важко продати?

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Маловідома компанія «Топ-Оффер», яка 7 листопада виграла аукціон з продажу Білгород-Дністровського морпорта, мала переказати на рахунок ФДМУ 108 млн грн до 5 грудня. «Кошти внесли в останню мить», – зазначає прессекретар ФДМУ Максим Равчак.

28 листопада в «Топ-Оффер» змінився бенефіціарний власник – замість Євгена Богуславського ним став Володимир Продивус – бізнесмен, колишній член «Партії регіонів» і колишній президент Федерації боксу України.

Тепер покупця та походження коштів додатково перевіряють, каже Равчак. За його словами, угоду про продаж порту в підсумку можуть скасувати. Крайній термін підписання договору приватизації – 12 грудня.

Це 13-та спроба продати порт. У березні 2023-го першим переможцем аукціону ФДМУ за 220 млн грн стала «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова. Компанія так і не переказала кошти, тож аукціон проводили ще 11 разів. 

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