«Киевстар» провел первое IPO среди украинских компаний за 12 лет. Выход на биржу состоялся несмотря на большую войну и угрозу национализации (или благодаря последней). Forbes Ukraine реконструировал знаковое соглашение.

Более чем за полвека примерно 9000 компаний осуществили IPO на американской бирже Nasdaq. Лишь одна из них имеет украинскую прописку. 29 августа 2025 года CEO оператора «Киевстар» Александр Комаров и премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе нажали кнопку, открывающую торги на Nasdaq. Через секунду на экранах Таймс-сквер появился синий баннер с надписью «Kyїvstar».

Церемония начала торгов акциями крупнейшей украинской телекомпании собрала команду влиятельных гостей: топ-менеджеров нидерландского холдинга Veon, бывшего госсекретаря США и члена наблюдательного совета «Киевстара» Майка Помпео, легендарного инвестора и основательницу SPAC-компании Cohen Circle Бетси Коэн, посла Украины в США Оксану Маркарову и (неожиданно) руководителя Офиса президента Андрея Ермака.