Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Покоритель Таймс-сквер. Каким был путь Kyivstar Group на Nasdaq от идеи до листинга. Реконструкция Forbes Ukraine

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

10 хв читання

Комаров, «Київстар», Nasdaq /надано пресслужбою Kyivstar

«Это не просто символический момент, это яркое подтверждение инновационности, стойкости и партнерства, это историческая веха», – радостно произнес Комаров во время церемонии листинга на Nasdaq. Фото надано пресслужбою Kyivstar

«Киевстар» провел первое IPO среди украинских компаний за 12 лет. Выход на биржу состоялся несмотря на большую войну и угрозу национализации (или благодаря последней). Forbes Ukraine реконструировал знаковое соглашение.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Более чем за полвека примерно 9000 компаний осуществили IPO на американской бирже Nasdaq. Лишь одна из них имеет украинскую прописку. 29 августа 2025 года CEO оператора «Киевстар» Александр Комаров и премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе нажали кнопку, открывающую торги на Nasdaq. Через секунду на экранах Таймс-сквер появился синий баннер с надписью «Kyїvstar».

Церемония начала торгов акциями крупнейшей украинской телекомпании собрала команду влиятельных гостей: топ-менеджеров нидерландского холдинга Veon, бывшего госсекретаря США и члена наблюдательного совета «Киевстара» Майка Помпео, легендарного инвестора и основательницу SPAC-компании Cohen Circle Бетси Коэн, посла Украины в США Оксану Маркарову и (неожиданно) руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні