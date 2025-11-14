«Київстар» провів перше IPO серед українських компаній за 12 років. Вихід на біржу відбувся попри велику війну і загрозу націоналізації (або завдяки останній). Forbes Ukraine реконструював знакову угоду.

Більш як за пів століття приблизно 9000 компаній зробили IPO на американській біржі Nasdaq. Лише одна з них має українську прописку. 29 серпня 2025 року CEO оператора «Київстар» Олександр Комаров і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом натиснули кнопку, що відкриває торги на Nasdaq. За секунду на екранах Таймс-сквер з’явився синій банер із написом «Kyїvstar».

Церемонія початку торгів акціями найбільшої української телекомпанії зібрала команду впливових гостей: топменеджерів нідерландського холдингу Veon, колишнього держсекретаря США і члена наглядової ради «Київстару» Майка Помпео, легендарну інвесторку і засновницю SPAC-компанії Cohen Circle Бетсі Коен, посолку України у США Оксану Маркарову і (несподівано) керівника Офісу президента Андрія Єрмака.