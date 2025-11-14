«Київстар» провів перше IPO серед українських компаній за 12 років. Вихід на біржу відбувся попри велику війну і загрозу націоналізації (або завдяки останній). Forbes Ukraine реконструював знакову угоду.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Більш як за пів століття приблизно 9000 компаній зробили IPO на американській біржі Nasdaq. Лише одна з них має українську прописку. 29 серпня 2025 року CEO оператора «Київстар» Олександр Комаров і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом натиснули кнопку, що відкриває торги на Nasdaq. За секунду на екранах Таймс-сквер з’явився синій банер із написом «Kyїvstar».
Церемонія початку торгів акціями найбільшої української телекомпанії зібрала команду впливових гостей: топменеджерів нідерландського холдингу Veon, колишнього держсекретаря США і члена наглядової ради «Київстару» Майка Помпео, легендарну інвесторку і засновницю SPAC-компанії Cohen Circle Бетсі Коен, посолку України у США Оксану Маркарову і (несподівано) керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.