Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Підкорювач Таймс-сквер. Яким був шлях Kyivstar Group на Nasdaq від ідеї до лістингу. Реконструкція Forbes Ukraine

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Анна Родічкіна /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анна Родічкіна
Forbes

10 хв читання

Комаров, «Київстар», Nasdaq /надано пресслужбою Kyivstar

«Це не просто символічний момент, це яскраве підтвердження інноваційності, стійкості та партнерства, це історична віха», – радісно промовив Комаров під час церемонії лістингу на Nasdaq. Фото надано пресслужбою Kyivstar

«Київстар» провів перше IPO серед українських компаній за 12 років. Вихід на біржу відбувся попри велику війну і загрозу націоналізації (або завдяки останній). Forbes Ukraine реконструював знакову угоду.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Більш як за пів століття приблизно 9000 компаній зробили IPO на американській біржі Nasdaq. Лише одна з них має українську прописку. 29 серпня 2025 року CEO оператора «Київстар» Олександр Комаров і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом натиснули кнопку, що відкриває торги на Nasdaq. За секунду на екранах Таймс-сквер з’явився синій банер із написом «Kyїvstar».

Церемонія початку торгів акціями найбільшої української телекомпанії зібрала команду впливових гостей: топменеджерів нідерландського холдингу Veon, колишнього держсекретаря США і члена наглядової ради «Київстару» Майка Помпео, легендарну інвесторку і засновницю SPAC-компанії Cohen Circle Бетсі Коен, посолку України у США Оксану Маркарову і (несподівано) керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні