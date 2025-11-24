Польская компания Maspex получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на установление совместного контроля вместе с украинским партнером над ООО «Карпатские минеральные воды» и ООО «Торговый дом «Карпатские минеральные воды». Сколько может стоить соглашение и что оно значит для украинского рынка?

«Grupa Maspex вместе с гражданином Украины может получить совместный контроль над ООО «Карпатские минеральные воды» (КМВ) и ООО «Торговый дом «Карпатские минеральные воды» через подконтрольную компанию группы – кипрскую Dynalum Finance Ltd», – говорится в сообщении АМКУ от 20 ноября 2025 года.

Кроме того, АМКУ одобрил согласованные действия между Maspex, Dynalum Finance Ltd и гражданином Украины по выполнению обязательств о неконкуренции и непереманивании.