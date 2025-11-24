Польська компанія Maspex отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на встановлення спільного контролю разом з українським партнером над ТОВ «Карпатські мінеральні води» та ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води». Скільки може коштувати угода і що вона означає для українського ринку?

«Grupa Maspex разом із громадянином України може набути спільний контроль над ТОВ «Карпатські мінеральні води» (КМВ) та ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води» через підконтрольну компанію групи – кіпрську Dynalum Finance Ltd», – ідеться у повідомленні АМКУ від 20 листопада 2025 року.

Окрім того, АМКУ схвалив узгоджені дії між Maspex, Dynalum Finance Ltd та громадянином України щодо виконання зобов’язань про неконкуренцію та непереманювання.