Шестая крупнейшая частная компания Казахстана BI Group купила украинскую строительную компанию Watzenrode. Цель – занять заметное место в восстановлении Украины и строить жилье в Киеве и области. Стоит ли беспокоиться украинским девелоперам
На строительном рынке Украины появился новый иностранный игрок – BI Group. Это шестая крупнейшая частная компания Казахстана, а среди строительных – самая первая, по версии Forbes Kazakhstan. В 2024-м ее выручка составила 979,04 млрд тенге – около $2 млрд, по данным издания.
У группы три учредителя. Айдын Рахимбаев занимает 20-е место в рейтинге рантье, 10-е – среди самых богатых бизнесменов и седьмое – среди наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана в 2025-м, по данным Forbes Kazakhstan. Бауыржан Исабаев – 34-й самый богатый бизнесмен в Казахстане в 2025-м, Асхат Омаров – 42-й, говорится в рейтинге. Менеджмент компании также владеет долями в группе.
