Житло від BI Group у Казахстані /Shutterstock
«Це позитивний сигнал». Найбільший забудовник Казахстану BI Group зайшов в Україну. Яка його стратегія

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

У Казахстані компанія BI Group будує 1,5 млн кв. м на рік Фото Shutterstock

Шоста найбільша приватна компанія Казахстану BI Group купила українську будівельну компанію Watzenrode. Мета – зайняти помітне місце у відбудові України та будувати житло в Києві й області. Чи варто турбуватися українським девелоперам

На будівельному ринку України з’явився новий іноземний гравець – BI Group. Це шоста найбільша приватна компанія Казахстану, а серед будівельних – найперша, за версією Forbes Kazakhstan. У 2024-му її виторг становив 979,04 млрд тенге – близько $2 млрд, за даними видання. 

У групи три засновники. Айдин Рахімбаєв посідає 20-те місце в рейтингу рантьє, 10-те – серед найбагатших бізнесменів і сьоме – серед найбільш впливових бізнесменів Казахстану у 2025-му, за даними Forbes Kazakhstan. Бауиржан Ісабаєв – 34-й найбагатший бізнесмен у Казахстані у 2025-му, Асхат Омаров – 42-й, йдеться в рейтингу. Менеджмент компанії також володіє частками в групі. 

