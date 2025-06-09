Министерство цифровой трансформации ожидает, что к его проекту Sandbox присоединятся 100 ИИ- и блокчейн-компаний за полтора года. Там они получат бесплатный аудит своих технологий, менторство и рекомендации от государства. На основе собранного опыта министерство будет формировать соответствующее законодательство. Как стартапы оценивают инициативу?