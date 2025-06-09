Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Государственный тест для ИИ. Первые три стартапа присоединились к проекту Sandbox от Минцифры, который будет анализировать их бизнес. Что это даст и как повлияет на регулирование

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

Безплатна юридична консультація ШІ-стартапам, держпрограма Sandbox для ШІ-стартапів /Shutterstock

К госпрограмме от Минцифры Sandbox присоединились стартапы Artellence, Wantent, V-Art. Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:26 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:26

Министерство цифровой трансформации ожидает, что к его проекту Sandbox присоединятся 100 ИИ- и блокчейн-компаний за полтора года. Там они получат бесплатный аудит своих технологий, менторство и рекомендации от государства. На основе собранного опыта министерство будет формировать соответствующее законодательство. Как стартапы оценивают инициативу?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні