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Министерство цифровой трансформации ожидает, что к его проекту Sandbox присоединятся 100 ИИ- и блокчейн-компаний за полтора года. Там они получат бесплатный аудит своих технологий, менторство и рекомендации от государства. На основе собранного опыта министерство будет формировать соответствующее законодательство. Как стартапы оценивают инициативу?
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