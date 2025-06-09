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Державний тест для ШІ. Перші три стартапи приєдналися до проєкту Sandbox від Мінцифри, який аналізуватиме їхній бізнес. Що це дасть і як вплине на регулювання

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Безплатна юридична консультація ШІ стартапам, держпрограма Sandbox для ШІ-стартапів /Shutterstock

До держпрограми від мінцифри Sandbox доєдналися стартапи Artellence, Wantent, V-Art. Фото Shutterstock

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Міністерство цифрової трансформації очікує, що до його проєкту Sandbox приєднається 100 ШІ та блокчейн компаній за півтора року. Там вони отримають безкоштовний аудит своєї технології, менторство та рекомендації від держави. На основі зібраного досвіду міністерство формуватиме відповідне законодавство. Як стартапи оцінюють ініціативу?

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