Міністерство цифрової трансформації очікує, що до його проєкту Sandbox приєднається 100 ШІ та блокчейн компаній за півтора року. Там вони отримають безкоштовний аудит своєї технології, менторство та рекомендації від держави. На основі зібраного досвіду міністерство формуватиме відповідне законодавство. Як стартапи оцінюють ініціативу?