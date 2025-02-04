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керівники центру ШІ-компетенцій Мінцифри, ШІ-політика України /Коллаж Анна Наконечная
Категория
Инновации
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Forbes Digital

Руководители ИИ-направлений в SoftServe и Metinvest Digital уволились, чтобы возглавить центр ИИ-компетенций Минцифры. Зачем им госслужба

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

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В ИИ-отдел Минцифры перешли бывшие менеджеры украинских ІТ-компаний SoftServe и Metinvest Digital Фото Коллаж Анна Наконечная

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В ИИ-отдел Минцифры перешли бывшие менеджеры украинских ІТ-компаний SoftServe и Metinvest Digital. Они будут заниматься созданием ИИ-ассистентов в «Дії», национальной LLM и т.д. Что мотивировало их перейти в Минцифры?

Минцифры 4 февраля запустило центр ИИ-компетенций и назначило соруководителей отдела. Это бывший продуктовый директор ІТ-компании группы «Метинвест» Metinvest Digital Даниил Цьвок и экс-директор практики генеративного ИИ в ІТ-компании SoftServe Дмитрий Овчаренко.

«Искали одного менеджера, а нашли сразу двоих», – сказал глава Минцифры Михаил Федоров. Цель Цьвока и Овчаренко – разрабатывать ИИ-продукты для госнужд, открыть лабораторию, ускорить внедрение технологии в МСБ.

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