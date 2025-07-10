Ajax Systems Александра Конотопского стартовала как изготовитель охранных сигнализаций среднего ценового сегмента. Сегодня компания предлагает более 180 продуктов в четырех вертикалях – от защиты от вторжений до пожарной безопасности. Как Конотопский строит экосистему? Интервью редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину на «Форуме предпринимателей 2025»

«Когда увижу, что амбиции команды больше моих, я отойду от роли, – говорит основатель Ajax Systems Александр Конотопский, 39. – Так как зачем мешать». В его компании – 4000 работников.

Ajax Systems – самый крупный производитель систем безопасности в Европе. Начиналась она с обычных сигнализаций для защиты от вторжений. В настоящее время TAM (Total Addressable Market – максимальный объем рынка для продукта или услуги, если вы удовлетворите 100% спроса, – Forbes Ukraine ) компании вырос с $4 млрд до $50 млрд, благодаря выходу в новые вертикали: пожарная безопасность и видеонаблюдение, говорит Конотопский.