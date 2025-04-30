Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Есть спрос из-за высокого уровня преступности». Ajax Systems Конотопского запустили в Бразилии. Что компанию ждет на рынке с потенциалом в $2,5 млрд

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

2 хв читання

камера Ajax Systems, компанію Конотопського запустили в Бразилії /предоставлено пресс-службой

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems выходит на рынок Бразилии. Это будет 61-я страна, где компания имеет локальную команду Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:28

Компания Александра Конотопского Ajax Systems создает локальную команду в Бразилии. Это часть ее стратегии расширения в «каждый уголок мира», говорят опрошенные Forbes Ukraine инвесторы. Что Ajax Systems ожидает в одной из самых больших стран мира?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні