«Есть спрос из-за высокого уровня преступности». Ajax Systems Конотопского запустили в Бразилии. Что компанию ждет на рынке с потенциалом в $2,5 млрд

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:28 хвилин
Компания Александра Конотопского Ajax Systems создает локальную команду в Бразилии. Это часть ее стратегии расширения в «каждый уголок мира», говорят опрошенные Forbes Ukraine инвесторы. Что Ajax Systems ожидает в одной из самых больших стран мира?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.